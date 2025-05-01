В США заявили о длинной «скамейке запасных» в ответ на возможное увольнение помощника Трампа Уолтца

В США достаточно квалифицированных специалистов, способных заменить любого чиновника при необходимости. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс, на фоне сообщений о возможном увольнении помощника президента по нацбезопасности Майка Уолтца.
«В нашей стране для правительства длинная скамейка запасных», — сказала она в интервью телеканала Fox News. Брюс также добавила, что официальная позиция по кадровым вопросам, будет озвучена администрацией президента.
Телеканал Fox News сообщил об уходе Уолтца с поста помощника Трампа по нацбезопасности, отметив, что он и его заместитель Алекс Вонг были уволены. Месяц назад бывший конгрессмен от Флориды оказался в центре скандала из-за утечки информации из группового чата с обсуждением военных планов против йеменских террористов.
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