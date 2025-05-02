«Скоро наиграются друг с другом»: телеведущий высказался о романе Бузовой и Майами

Телеведущий Иващенко: у Бузовой и Майами взаимная договоренность
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ольга и Олег разыгрывают страсть на публике
Ольга и Олег разыгрывают страсть на публике Фото:

Поющая телеведущая Ольга Бузова и артист Олег Майами в скором времени «наиграются» в свой роман, который в настоящий момент выгоден обоим. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил телеведущий Георгий Иващенко. По мнению светского хроникера, теледива может и тешит себя надеждами на отношения с коллегой, но вероятность воплощения их в реальности минимальна.

«Конечно, этот взаимный флирт — внутренняя договоренность, чтобы на общих мероприятиях появляться вместе, обниматься, целоваться. Но, разумеется, у людей вопросики к одной и ко второму: почему вы такие звездные, богатые, популярные, сексуальные и одни?» — размышляет телеведущий.

По мнению Иващенко, самая популярная девушка страны довольно влюбчивая и романтичная. Но после развода с футболистом Тарасовым Бузовой до сих пор не удалось наладить личную жизнь. Не исключено, что у поющей дивы есть поклонники, которых она не может представить публике, так как им не нужна огласка. А без признания поклонников Ольге тоже несладко.

«Ей нужен человек, с которым бы она играла на информационном поле свою любовную партию. Для этого она недавно привлекала своего бывшего из „Дома-2“ Романа Гриценко, что меня удивило. Но это был странный шаг. С таким же или даже большим успехом у нее получилась бы история с Романом Третьяковым. Олег Майами — самый сексапильный парень на нашей деревне шоу-бизовской, он излучает мужскую энергию, поэтому сейчас для Ольги он отличный вариант», — говорит ведущий.

Не исключено, что для Ольги даже эта пиар-история может быть личной и она рассчитывает, что в дальнейшем у них с Олегом сложатся настоящие отношения.

«Но это вряд ли произойдет. Я думаю, что они скоро наиграются друг с другом и встретят действительно кого-то серьезного».

Да и судя по тому, каких девушек выбирал певец раньше, например, Айзу Долматову, Бузова не тот типаж, который нужен Майами, заключил Иващенко.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Поющая телеведущая Ольга Бузова и артист Олег Майами в скором времени «наиграются» в свой роман, который в настоящий момент выгоден обоим. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил телеведущий Георгий Иващенко. По мнению светского хроникера, теледива может и тешит себя надеждами на отношения с коллегой, но вероятность воплощения их в реальности минимальна. По мнению Иващенко, самая популярная девушка страны довольно влюбчивая и романтичная. Но после развода с футболистом Тарасовым Бузовой до сих пор не удалось наладить личную жизнь. Не исключено, что у поющей дивы есть поклонники, которых она не может представить публике, так как им не нужна огласка. А без признания поклонников Ольге тоже несладко. «Ей нужен человек, с которым бы она играла на информационном поле свою любовную партию. Для этого она недавно привлекала своего бывшего из „Дома-2“ Романа Гриценко, что меня удивило. Но это был странный шаг. С таким же или даже большим успехом у нее получилась бы история с Романом Третьяковым. Олег Майами — самый сексапильный парень на нашей деревне шоу-бизовской, он излучает мужскую энергию, поэтому сейчас для Ольги он отличный вариант», — говорит ведущий. Не исключено, что для Ольги даже эта пиар-история может быть личной и она рассчитывает, что в дальнейшем у них с Олегом сложатся настоящие отношения. Да и судя по тому, каких девушек выбирал певец раньше, например, Айзу Долматову, Бузова не тот типаж, который нужен Майами, заключил Иващенко.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...