«Скоро наиграются друг с другом»: телеведущий высказался о романе Бузовой и Майами

Поющая телеведущая Ольга Бузова и артист Олег Майами в скором времени «наиграются» в свой роман, который в настоящий момент выгоден обоим. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил телеведущий Георгий Иващенко. По мнению светского хроникера, теледива может и тешит себя надеждами на отношения с коллегой, но вероятность воплощения их в реальности минимальна.
«Конечно, этот взаимный флирт — внутренняя договоренность, чтобы на общих мероприятиях появляться вместе, обниматься, целоваться. Но, разумеется, у людей вопросики к одной и ко второму: почему вы такие звездные, богатые, популярные, сексуальные и одни?» — размышляет телеведущий.
По мнению Иващенко, самая популярная девушка страны довольно влюбчивая и романтичная. Но после развода с футболистом Тарасовым Бузовой до сих пор не удалось наладить личную жизнь. Не исключено, что у поющей дивы есть поклонники, которых она не может представить публике, так как им не нужна огласка. А без признания поклонников Ольге тоже несладко.
«Ей нужен человек, с которым бы она играла на информационном поле свою любовную партию. Для этого она недавно привлекала своего бывшего из „Дома-2“ Романа Гриценко, что меня удивило. Но это был странный шаг. С таким же или даже большим успехом у нее получилась бы история с Романом Третьяковым. Олег Майами — самый сексапильный парень на нашей деревне шоу-бизовской, он излучает мужскую энергию, поэтому сейчас для Ольги он отличный вариант», — говорит ведущий.
Не исключено, что для Ольги даже эта пиар-история может быть личной и она рассчитывает, что в дальнейшем у них с Олегом сложатся настоящие отношения.
«Но это вряд ли произойдет. Я думаю, что они скоро наиграются друг с другом и встретят действительно кого-то серьезного».
Да и судя по тому, каких девушек выбирал певец раньше, например, Айзу Долматову, Бузова не тот типаж, который нужен Майами, заключил Иващенко.
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