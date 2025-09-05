Песков: между спецслужбами США и РФ есть каналы общения

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Песков рассказал о взаимодействии спецслужб США и РФ
Песков рассказал о взаимодействии спецслужб США и РФ Фото:
новость из сюжета
Восточный экономический форум — 2025

Между спецслужбами России и США продолжают действовать каналы обмена информацией, несмотря на сложные отношения между странами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«Существуют каналы общения. Но пока это не привело к комплексному оживлению всех наших связей», — отметил Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как изменились контакты РФ и США с приходом Дональда Трампа на президентский пост. Его слова приводит агентство ТАСС.

Последний раз представители двух стран встречались в Анкоридже на Аляске. Тогда, по информации помощника президента РФ Юрия Ушакова, президенты Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили возможные шаги по урегулированию конфликта на Украине и другие вопросы международной повестки.

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. В этом году главной темой форума стало развитие сотрудничества на Дальнем Востоке ради мира и процветания.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Между спецслужбами России и США продолжают действовать каналы обмена информацией, несмотря на сложные отношения между странами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков «Существуют каналы общения. Но пока это не привело к комплексному оживлению всех наших связей», — отметил Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как изменились контакты РФ и США с приходом Дональда Трампа на президентский пост. Его слова приводит агентство ТАСС. Последний раз представители двух стран встречались в Анкоридже на Аляске. Тогда, по информации помощника президента РФ Юрия Ушакова, президенты Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили возможные шаги по урегулированию конфликта на Украине и другие вопросы международной повестки. Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. В этом году главной темой форума стало развитие сотрудничества на Дальнем Востоке ради мира и процветания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...