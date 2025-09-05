Песков: между спецслужбами США и РФ есть каналы общения

Между спецслужбами России и США продолжают действовать каналы обмена информацией, несмотря на сложные отношения между странами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
«Существуют каналы общения. Но пока это не привело к комплексному оживлению всех наших связей», — отметил Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как изменились контакты РФ и США с приходом Дональда Трампа на президентский пост. Его слова приводит агентство ТАСС.
Последний раз представители двух стран встречались в Анкоридже на Аляске. Тогда, по информации помощника президента РФ Юрия Ушакова, президенты Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили возможные шаги по урегулированию конфликта на Украине и другие вопросы международной повестки.
Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. В этом году главной темой форума стало развитие сотрудничества на Дальнем Востоке ради мира и процветания.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.