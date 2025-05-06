Челябинский губернатор рассказал о галерее муралов к Дню Победы

В Челябинске к юбилею Победы появится галерея муралов — изображений на стенах домов. Они созданы на основе архивных кадров и демонстрируют вклад города в дело Победы, рассказал глава региона Алексей Текслер.
«В честь 80-летия Великой Победы в Челябинске в этом году проходит фестиваль „История Победы“. Его главной особенностью станет галерея под открытым небом на проспекте Победы (от улицы Молодогвардейцев до улицы Молдавской). Уже скоро на фасадах шести домов появятся муралы», — пояснил Текслер.
Муралы созданы на основе архивных материалов и отражают значимый вклад Челябинска в достижение Победы. Первый из них был завершен специально к 9 мая. Проект представляет собой своеобразную хронику мужества и стойкости. Для создания эскизов были тщательно отобраны архивные кадры, которые в итоге сформировали единую художественную композицию. В фестивале принимают участие как профессиональные художники, так и одаренные юные жители региона: оформление нижней части фасадов зданий поручено школьникам региона.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!