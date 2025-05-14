На Российской креативной неделе рассказали о трендах в еде, которые любят в Челябинске

В Челябинске продолжает расти спрос на аутентичную уральскую кухню. При этом туристы, поток которых увеличился из отдаленных территорий в два раза, также приезжают за местными блюдами. Как заявил шеф-повар ресторана Balance и создатель «Организованной поварской группировки ХлебСоль» Максим Захаров, жители предпочитают простые блюда на «домашний» манер.
«Мы живем в суровом крае, где люди любят мясо и картошку. И даже топ-менеджеры, руководители выходили из обычных ребят, которым не нужны устрицы и дефлопе. Им нужны жареный цыпленок, картошечка со сметанкой и чесночком», — передает слова Захарова с «Российской креативной недели» корреспондент URA.RU.
Захаров также подчеркнул, что в Челябинске живут обеспеченные люди. Он считает его одним из богатейших городов России. Шеф также рассказал, что новомодная локальная кухня для него привычна из-за детства в деревне. В основе своих меню он и вовсе решил задать тренд на семейные ценности — большую часть блюд для гостей Захаров готовит по семейным рецептам.
Начальник управления статистики и развития туризма «Центра проектного развития» Анна Троицкая уточнила, что тренд на уральскую кухню интересует и жителей отдаленных территорий. Притом поток туристов за прошлый год составил более восьми миллионов человек.
«Если раньше гости приезжали из ближайших регионов, то сейчас рост туристов из более удаленных территорий увеличился почти в два — три раза. К нам приезжает туристы, которые хотят соприкоснуться с нашей национальной особенностью, каждый раз они спрашивают, где поесть уральскую кухню. Кроме того, они более молоды: самую большую часть занимают гости в возрасте 25-35 лет», — поделилась Троицкая.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!