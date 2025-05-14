14 мая 2025

Зеленский хотел саботировать переговоры с Россией

WP: США и Евросоюз не позволили Зеленскому заморозить контакты с Россией
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Зеленский не хотел ехать на переговоры с РФ
Зеленский не хотел ехать на переговоры с РФ Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский планировал заморозить контакты с Россией, однако США и Евросоюз убедили его не делать этого. Об этом сообщает издание The Washington Post.

«Зеленский был разочарован ходом переговоров и рассматривал возможность запретить своей команде дальнейшее общение с представителями России. Однако западные партнеры настояли на продолжении диалога», — передает слова источника The Washington Post.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский издал указ, запрещающий проведение переговоров с Россией, однако в мае российский лидер Владимир Путин предложил возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле. Зеленский заявил, что запрет не распространяется на него лично и выразил готовность к встрече.

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Президент Украины Владимир Зеленский планировал заморозить контакты с Россией, однако США и Евросоюз убедили его не делать этого. Об этом сообщает издание The Washington Post. «Зеленский был разочарован ходом переговоров и рассматривал возможность запретить своей команде дальнейшее общение с представителями России. Однако западные партнеры настояли на продолжении диалога», — передает слова источника The Washington Post. Ранее президент Украины Владимир Зеленский издал указ, запрещающий проведение переговоров с Россией, однако в мае российский лидер Владимир Путин предложил возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле. Зеленский заявил, что запрет не распространяется на него лично и выразил готовность к встрече.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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