Киевский режим должен снять запрет на переговоры с Москвой по урегулированию конфликта. Иначе все достигнутые договоренности могут оказаться «ничтожной сделкой», считает депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.
«[Президенту Украины Владимиру] Зеленскому нужно было всех удивлять не новым эстрадным номером, а большим взрослым мирным шагом навстречу, немедленно согласовав и отменив изданный им в легитимную бытность указ о запрете ведения любых переговоров с РФ. В противном случае есть риск попасть в правовую коллизию, быстро превращающую такие важные международные договора в оспариваемую и ничтожную сделку. Хотя может быть именно этого и желает режим Зеленского», — заявил Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости.
Ранее российский лидер Владимир Путин перед российскими и зарубежными СМИ предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Зеленский согласился на встречу, заявив что запрет на него самого не распространяется, передает «Национальная служба новостей». В мире положительно отреагировали на призыв Путина к киевским властям, отмечает RT.
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