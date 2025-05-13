13 мая 2025

Депутат Шеремет призвал Киев снять запрет на переговоры с РФ

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Сейчас под угрозой — уже достигнутые договоренности
Сейчас под угрозой — уже достигнутые договоренности Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Киевский режим должен снять запрет на переговоры с Москвой по урегулированию конфликта. Иначе все достигнутые договоренности могут оказаться «ничтожной сделкой», считает депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

«[Президенту Украины Владимиру] Зеленскому нужно было всех удивлять не новым эстрадным номером, а большим взрослым мирным шагом навстречу, немедленно согласовав и отменив изданный им в легитимную бытность указ о запрете ведения любых переговоров с РФ. В противном случае есть риск попасть в правовую коллизию, быстро превращающую такие важные международные договора в оспариваемую и ничтожную сделку. Хотя может быть именно этого и желает режим Зеленского», — заявил Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости.

Ранее российский лидер Владимир Путин перед российскими и зарубежными СМИ предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Зеленский согласился на встречу, заявив что запрет на него самого не распространяется, передает «Национальная служба новостей». В мире положительно отреагировали на призыв Путина к киевским властям, отмечает RT.

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Киевский режим должен снять запрет на переговоры с Москвой по урегулированию конфликта. Иначе все достигнутые договоренности могут оказаться «ничтожной сделкой», считает депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. «[Президенту Украины Владимиру] Зеленскому нужно было всех удивлять не новым эстрадным номером, а большим взрослым мирным шагом навстречу, немедленно согласовав и отменив изданный им в легитимную бытность указ о запрете ведения любых переговоров с РФ. В противном случае есть риск попасть в правовую коллизию, быстро превращающую такие важные международные договора в оспариваемую и ничтожную сделку. Хотя может быть именно этого и желает режим Зеленского», — заявил Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости. Ранее российский лидер Владимир Путин перед российскими и зарубежными СМИ предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Зеленский согласился на встречу, заявив что запрет на него самого не распространяется, передает «Национальная служба новостей». В мире положительно отреагировали на призыв Путина к киевским властям, отмечает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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