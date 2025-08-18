В машине для взрыва на Крымском мосту была финская взрывчатка

В легковушке, с помощью которой СБУ хотела взорвать крымский мост, находилось 130 килограмм финской взрывчатке. Об этом заявил журналист Игорь Жданов.
«130 кг финской взрывчатки было в легковушке, с помощью которой СБУ хотела взорвать Крымский мост», — указано в telegram-канале RT. По словам корреспондента, взрывчатку поместили туда на территории Украины, после чего провезли через множество таможенных досмотров. Также указано, что взрывное устройство было предназначено для дистанционного подрыва на мосту.
Ранее ФСБ сообщила о предотвращении попытки Украины организовать взрыв на Крымском мосту. По информации, предоставленной Центром общественных связей ФСБ, автомобиль с крупным самодельным взрывным устройством прибыл на территорию России транзитом из Украины, проследовав через ряд других стран.
