В машине для взрыва на Крымском мосту была финская взрывчатка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ФСБ предотвратили взрыв 130 кг финской взрывчатке на Крымском мосту, указано в посте RT
ФСБ предотвратили взрыв 130 кг финской взрывчатке на Крымском мосту, указано в посте RT Фото:

В легковушке, с помощью которой СБУ хотела взорвать крымский мост, находилось 130 килограмм финской взрывчатке. Об этом заявил журналист Игорь Жданов.

«130 кг финской взрывчатки было в легковушке, с помощью которой СБУ хотела взорвать Крымский мост», — указано в telegram-канале RT. По словам корреспондента, взрывчатку поместили туда на территории Украины, после чего провезли через множество таможенных досмотров. Также указано, что взрывное устройство было предназначено для дистанционного подрыва на мосту.

Ранее ФСБ сообщила о предотвращении попытки Украины организовать взрыв на Крымском мосту. По информации, предоставленной Центром общественных связей ФСБ, автомобиль с крупным самодельным взрывным устройством прибыл на территорию России транзитом из Украины, проследовав через ряд других стран.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В легковушке, с помощью которой СБУ хотела взорвать крымский мост, находилось 130 килограмм финской взрывчатке. Об этом заявил журналист Игорь Жданов. «130 кг финской взрывчатки было в легковушке, с помощью которой СБУ хотела взорвать Крымский мост», — указано в telegram-канале RT. По словам корреспондента, взрывчатку поместили туда на территории Украины, после чего провезли через множество таможенных досмотров. Также указано, что взрывное устройство было предназначено для дистанционного подрыва на мосту. Ранее ФСБ сообщила о предотвращении попытки Украины организовать взрыв на Крымском мосту. По информации, предоставленной Центром общественных связей ФСБ, автомобиль с крупным самодельным взрывным устройством прибыл на территорию России транзитом из Украины, проследовав через ряд других стран.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...