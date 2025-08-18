Посол МИД РФ рассказал, с какой целью Киев хотел устроить теракт на Крымском мосту

МИД: попытка теракта Киева на Крымском мосту совершалась для срыва переговоров
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Киев хотел сорвать переговоры по урегулированию, заявил Мирошник
Киев хотел сорвать переговоры по урегулированию, заявил Мирошник Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Попытка диверсии Киева на Крымском мосту совпала с началом переговорного процесса по урегулированию конфликта. Целью могло быть создание предлога для срыва мирных переговоров. Такое заявление сделал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«Попытка Украины и компании совершить теракт как провокацию срывающую переговоры», — написал Мирошник в своем telegram-канале. ФСБ России 18 августа предотвратила попытку Украины организовать взрыв на Крымском мосту с помощью заминированного автомобиля.

Самодельное взрывное устройство из Финляндии, находившееся в машине, было доставлено в Россию транзитом через ряд европейских стран. Автомобиль пересек границу через контрольный пункт «Верхний Ларс». Его планировалось использовать для теракта. Сотрудники ФСБ обнаружили и нейтрализовали взрывное устройство, а также задержали всех причастных к его доставке.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Попытка диверсии Киева на Крымском мосту совпала с началом переговорного процесса по урегулированию конфликта. Целью могло быть создание предлога для срыва мирных переговоров. Такое заявление сделал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. «Попытка Украины и компании совершить теракт как провокацию срывающую переговоры», — написал Мирошник в своем telegram-канале. ФСБ России 18 августа предотвратила попытку Украины организовать взрыв на Крымском мосту с помощью заминированного автомобиля. Самодельное взрывное устройство из Финляндии, находившееся в машине, было доставлено в Россию транзитом через ряд европейских стран. Автомобиль пересек границу через контрольный пункт «Верхний Ларс». Его планировалось использовать для теракта. Сотрудники ФСБ обнаружили и нейтрализовали взрывное устройство, а также задержали всех причастных к его доставке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...