Посол МИД РФ рассказал, с какой целью Киев хотел устроить теракт на Крымском мосту

Попытка диверсии Киева на Крымском мосту совпала с началом переговорного процесса по урегулированию конфликта. Целью могло быть создание предлога для срыва мирных переговоров. Такое заявление сделал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
«Попытка Украины и компании совершить теракт как провокацию срывающую переговоры», — написал Мирошник в своем telegram-канале. ФСБ России 18 августа предотвратила попытку Украины организовать взрыв на Крымском мосту с помощью заминированного автомобиля.
Самодельное взрывное устройство из Финляндии, находившееся в машине, было доставлено в Россию транзитом через ряд европейских стран. Автомобиль пересек границу через контрольный пункт «Верхний Ларс». Его планировалось использовать для теракта. Сотрудники ФСБ обнаружили и нейтрализовали взрывное устройство, а также задержали всех причастных к его доставке.
