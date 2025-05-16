Трамп намекнул на новый звонок Путину

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Трамп сделал заявление на борту самолета, вылетавшего из Абу-Даби
Трамп сделал заявление на борту самолета, вылетавшего из Абу-Даби Фото:

Президент США Дональд Трамп сообщил о возможности проведения телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет CNN.

«Мы должны встретиться (с Путиным). Мы с ним встретимся», — заявил Трамп журналистам CNN на борту самолета, вылетавшего из Абу-Даби. Главной темой обсуждения, по словам Трампа, может стать прекращение военных действий России на территории Украины.

Ранее стало известно, что в Стамбуле во второй половине дня начались трехсторонние переговоры с участием представителей Украины, России и Турции. С предложением о проведении переговоров выступил президент Российской Федерации Владимир Путин, который выразил готовность к встрече без выдвижения предварительных условий. Переговорный процесс осуществляется в закрытом формате. Делегацию Российской Федерации возглавляет помощник президента Владимир Мединский.

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Президент США Дональд Трамп сообщил о возможности проведения телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет CNN. «Мы должны встретиться (с Путиным). Мы с ним встретимся», — заявил Трамп журналистам CNN на борту самолета, вылетавшего из Абу-Даби. Главной темой обсуждения, по словам Трампа, может стать прекращение военных действий России на территории Украины. Ранее стало известно, что в Стамбуле во второй половине дня начались трехсторонние переговоры с участием представителей Украины, России и Турции. С предложением о проведении переговоров выступил президент Российской Федерации Владимир Путин, который выразил готовность к встрече без выдвижения предварительных условий. Переговорный процесс осуществляется в закрытом формате. Делегацию Российской Федерации возглавляет помощник президента Владимир Мединский.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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