Трамп намекнул на новый звонок Путину

Президент США Дональд Трамп сообщил о возможности проведения телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет CNN.
«Мы должны встретиться (с Путиным). Мы с ним встретимся», — заявил Трамп журналистам CNN на борту самолета, вылетавшего из Абу-Даби. Главной темой обсуждения, по словам Трампа, может стать прекращение военных действий России на территории Украины.
Ранее стало известно, что в Стамбуле во второй половине дня начались трехсторонние переговоры с участием представителей Украины, России и Турции. С предложением о проведении переговоров выступил президент Российской Федерации Владимир Путин, который выразил готовность к встрече без выдвижения предварительных условий. Переговорный процесс осуществляется в закрытом формате. Делегацию Российской Федерации возглавляет помощник президента Владимир Мединский.
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