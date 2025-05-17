Ученые предупредили о развитии психического отклонения из-за дефицита витамина D

Профессор МакГрат: дефицит витамина D у детей приводит к развитию СДВГ
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Дефицит витамина D у новорожденных повышает риск появления у них психических расстройств
Дефицит витамина D у новорожденных повышает риск появления у них психических расстройств Фото:

Дефицит витамина D у новорожденных может привести к развитию серьезных психических расстройств в будущем. Об этом предупредили ученые из Университета Квинсленда (Австралия). Как отметил профессор Джон МакГрат, недостаток витамина повышает риск развития шизофрении, расстройства аутистического спектра и СДВГ.

«Мы обнаружили, что люди с пониженной концентрацией витамина D в младенчестве имели повышенный риск развития шизофрении, расстройства аутистического спектра и СДВГ», — отметил профессор Джон МакГрат, руководитель исследовательской группы. Информацию об этом передает «Ридус».

В рамках работы ученые изучили данные о 71 793 человек, многие из которых страдали психическими расстройствами в детстве или ранней взрослости. Особое внимание уделялось шести распространенным диагнозам: депрессивное расстройство, биполярное расстройство, шизофрения, синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), расстройство аутистического спектра и нервная анорексия. Анализ показал прямую связь между низким уровнем витамина D у новорожденных и риском развития ряда психических нарушений в более позднем возрасте.

Хотя ранее исследования уже связывали дефицит витамина D у новорожденных с риском развития шизофрении и аутизма, данное исследование охватило более широкий спектр расстройств. Также ученые изучили данные по двум биомаркерам, связанным с витамином D и генетические факторы.

МакГрат подчеркнул, что результаты их работы указывают на потенциал использования витаминных добавок во время беременности и в раннем возрасте для снижения риска развития психических расстройств у детей в будущем. «Витамин D важен для развития мозга младенца<...> оптимизация уровня витамина D в раннем возрасте может снизить риск ряда нейроразвивающих расстройств», — добавил профессор.

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Дефицит витамина D у новорожденных может привести к развитию серьезных психических расстройств в будущем. Об этом предупредили ученые из Университета Квинсленда (Австралия). Как отметил профессор Джон МакГрат, недостаток витамина повышает риск развития шизофрении, расстройства аутистического спектра и СДВГ. «Мы обнаружили, что люди с пониженной концентрацией витамина D в младенчестве имели повышенный риск развития шизофрении, расстройства аутистического спектра и СДВГ», — отметил профессор Джон МакГрат, руководитель исследовательской группы. Информацию об этом передает «Ридус». В рамках работы ученые изучили данные о 71 793 человек, многие из которых страдали психическими расстройствами в детстве или ранней взрослости. Особое внимание уделялось шести распространенным диагнозам: депрессивное расстройство, биполярное расстройство, шизофрения, синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), расстройство аутистического спектра и нервная анорексия. Анализ показал прямую связь между низким уровнем витамина D у новорожденных и риском развития ряда психических нарушений в более позднем возрасте. Хотя ранее исследования уже связывали дефицит витамина D у новорожденных с риском развития шизофрении и аутизма, данное исследование охватило более широкий спектр расстройств. Также ученые изучили данные по двум биомаркерам, связанным с витамином D и генетические факторы. МакГрат подчеркнул, что результаты их работы указывают на потенциал использования витаминных добавок во время беременности и в раннем возрасте для снижения риска развития психических расстройств у детей в будущем. «Витамин D важен для развития мозга младенца<...> оптимизация уровня витамина D в раннем возрасте может снизить риск ряда нейроразвивающих расстройств», — добавил профессор.
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