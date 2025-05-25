25 мая 2025

Челябинским компаниям перестали требоваться специалисты, которые были в дефиците

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинским работодателям требуется все меньше бухгалтеров
Челябинским работодателям требуется все меньше бухгалтеров Фото:

Компании Челябинской области перестали нуждаться в специалистах, которые еще недавно были в дефиците. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter, упало количество вакансий для кадровиков и страховщиков.

«В ряде профобластей заметно снижение спроса на кадры. На 15% меньше вакансий открылось для HR-специалистов. Реже стал требоваться персонал из сферы страхования (минус 12% вакансий месяц к месяцу), маркетинга (сокращение на 8%), финансов и бухгалтерии (снижение на 6%), автомобильного бизнеса (минус 3%)», — заявили URA.RU в офисе HeadHunter.

Анализ показал, что количество вакансий в апреле сохранилось на уровне марта. Основными специалистами, в ком нуждались работодатели, остались рабочие, продавцы и строители. Возрос интерес работодателей к ряду профессий. Безопасников стало требоваться больше на 13%, специалистов в сферах науки с образованием и медицины — на 12% и 8% соответственно. Прибавилось число вакансий для аграриев и домашней обслуги. В то же время с шестипроцентным снижением спроса столкнулись финансисты и бухгалтера, с трехпроцентным — сотрудники автосалонов.

В среднем на одну вакансию пришлось по пять активных резюме. Показатель соответствует норме для региона. В дефиците по-прежнему врачи, производственники, работники и сферы туризма и некоторые другие. Переизбыток сформировался на стороне менеджеров, маркетологов и программистов.

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Компании Челябинской области перестали нуждаться в специалистах, которые еще недавно были в дефиците. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter, упало количество вакансий для кадровиков и страховщиков. «В ряде профобластей заметно снижение спроса на кадры. На 15% меньше вакансий открылось для HR-специалистов. Реже стал требоваться персонал из сферы страхования (минус 12% вакансий месяц к месяцу), маркетинга (сокращение на 8%), финансов и бухгалтерии (снижение на 6%), автомобильного бизнеса (минус 3%)», — заявили URA.RU в офисе HeadHunter. Анализ показал, что количество вакансий в апреле сохранилось на уровне марта. Основными специалистами, в ком нуждались работодатели, остались рабочие, продавцы и строители. Возрос интерес работодателей к ряду профессий. Безопасников стало требоваться больше на 13%, специалистов в сферах науки с образованием и медицины — на 12% и 8% соответственно. Прибавилось число вакансий для аграриев и домашней обслуги. В то же время с шестипроцентным снижением спроса столкнулись финансисты и бухгалтера, с трехпроцентным — сотрудники автосалонов. В среднем на одну вакансию пришлось по пять активных резюме. Показатель соответствует норме для региона. В дефиците по-прежнему врачи, производственники, работники и сферы туризма и некоторые другие. Переизбыток сформировался на стороне менеджеров, маркетологов и программистов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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