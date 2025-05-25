25 мая 2025

Из-за участника СВО в Челябинске затягивается расселение аварийного дома

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Лошкин потребовал еженедельно докладывать о расселении дома (архивное фото)
Лошкин потребовал еженедельно докладывать о расселении дома (архивное фото) Фото:

Расселение аварийного дома по Неймана, 25а в Челябинске затягивается из-за собственников трех квартир, один из которых находится в зоне проведения СВО. Об этом сообщил заместитель главы города по правовым вопросам Александр Ермолаев, передает корреспондент URA.RU. 

«Осталось три жилых квартиры. В двух жильцы установлены и согласились на компенсацию. Один из владельцев — в зоне СВО, с ним пытаются связаться», — сообщил Ермолаев во время аппаратного совещания в мэрии, передает корреспондент URA.RU. 

Глава Челябинска Алексей Лошкин распорядился докладывать еженедельно о расселении указанного дома. «Докладывайте мне по ситуации еженедельно», — отметил Лошкин. 

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Расселение аварийного дома по Неймана, 25а в Челябинске затягивается из-за собственников трех квартир, один из которых находится в зоне проведения СВО. Об этом сообщил заместитель главы города по правовым вопросам Александр Ермолаев, передает корреспондент URA.RU.  «Осталось три жилых квартиры. В двух жильцы установлены и согласились на компенсацию. Один из владельцев — в зоне СВО, с ним пытаются связаться», — сообщил Ермолаев во время аппаратного совещания в мэрии, передает корреспондент URA.RU.  Глава Челябинска Алексей Лошкин распорядился докладывать еженедельно о расселении указанного дома. «Докладывайте мне по ситуации еженедельно», — отметил Лошкин. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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