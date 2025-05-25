Из-за участника СВО в Челябинске затягивается расселение аварийного дома

Расселение аварийного дома по Неймана, 25а в Челябинске затягивается из-за собственников трех квартир, один из которых находится в зоне проведения СВО. Об этом сообщил заместитель главы города по правовым вопросам Александр Ермолаев, передает корреспондент URA.RU.
«Осталось три жилых квартиры. В двух жильцы установлены и согласились на компенсацию. Один из владельцев — в зоне СВО, с ним пытаются связаться», — сообщил Ермолаев во время аппаратного совещания в мэрии, передает корреспондент URA.RU.
Глава Челябинска Алексей Лошкин распорядился докладывать еженедельно о расселении указанного дома. «Докладывайте мне по ситуации еженедельно», — отметил Лошкин.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!