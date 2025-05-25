В городе ХМАО продают единственный хлебозавод за 80 миллионов

В Радужном (ХМАО) продают хлебозавод c 35-летней историей за 80 миллионов рублей. Это единственное крупное производство в городе, которое обеспечивает продукцией местных жителей и население Новоаганска, выяснило URA.RU.
«Пpодаю готовый действующий хлебозавод. Работает больше 35 лет. Стоимость — 80 миллионов рублей», — следует из сообщения на сайте бесплатных объявлений. Новому владельцу достанется хлебный, кондитерский цеха.
Как сообщил агентству представитель продавца, завод обеспечивает хлебом, тортами население Радужного и Новоаганска. Причина реализации производства — выход владельца на пенсию.
«Завод обеспечивает потребности Радужного и Новоаганска. Продается в связи с выходом на пенсию владельца бизнеса», — пояснил собеседник. По его словам, уже есть и потенциальные покупатели.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте (ХМАО) выставили на продажу животноводческий комплекс с производством и магазинами фермерских продуктов за 140 миллионов рублей. Также в Югре предприниматели активно продают торговые точки, чаще всего избавляются от цветочных и пивных магазинов.
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