Водителю автобуса снизили премию за отказ вести детей с самокатом в Челябинске

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Водитель не имел право отказывать в проезде детям с самокатами
Водитель не имел право отказывать в проезде детям с самокатами Фото:

Водителю автобуса №22а в Челябинске объявили выговор и снизили премию из-за отказа провозить детей с самокатами в салоне. Об этом сообщила пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.

«На днях водитель автобуса 22а не пустил в салон детей — по словам очевидцев, свой поступок он объяснил запретом на провоз самокатов в салоне. Водителю объявлен выговор, снижен размер премии, проведен дополнительный инструктаж о соблюдении правил работы на линии», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

Провозит самокаты и велосипеде в общественном транспорте можно, при условии, что самокат находится в сложенном видео и не мешает другим пассажирам. Важно, чтобы размеры в сложенном виде не превышают требований к габаритам, то есть длина, высота и ширина не превышали в сумме не более 180 сантиметров. 

Водитель автобуса №22а в Челябинске ранее отказался пускать детей в салон на остановке на улице Братьев Кашириных. Водитель аргументирует свой поступок тем, что школьники были с самокатами.

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Водителю автобуса №22а в Челябинске объявили выговор и снизили премию из-за отказа провозить детей с самокатами в салоне. Об этом сообщила пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта региона. «На днях водитель автобуса 22а не пустил в салон детей — по словам очевидцев, свой поступок он объяснил запретом на провоз самокатов в салоне. Водителю объявлен выговор, снижен размер премии, проведен дополнительный инструктаж о соблюдении правил работы на линии», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.  Провозит самокаты и велосипеде в общественном транспорте можно, при условии, что самокат находится в сложенном видео и не мешает другим пассажирам. Важно, чтобы размеры в сложенном виде не превышают требований к габаритам, то есть длина, высота и ширина не превышали в сумме не более 180 сантиметров.  Водитель автобуса №22а в Челябинске ранее отказался пускать детей в салон на остановке на улице Братьев Кашириных. Водитель аргументирует свой поступок тем, что школьники были с самокатами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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