Водителю автобуса снизили премию за отказ вести детей с самокатом в Челябинске

Водителю автобуса №22а в Челябинске объявили выговор и снизили премию из-за отказа провозить детей с самокатами в салоне. Об этом сообщила пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.
«На днях водитель автобуса 22а не пустил в салон детей — по словам очевидцев, свой поступок он объяснил запретом на провоз самокатов в салоне. Водителю объявлен выговор, снижен размер премии, проведен дополнительный инструктаж о соблюдении правил работы на линии», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Провозит самокаты и велосипеде в общественном транспорте можно, при условии, что самокат находится в сложенном видео и не мешает другим пассажирам. Важно, чтобы размеры в сложенном виде не превышают требований к габаритам, то есть длина, высота и ширина не превышали в сумме не более 180 сантиметров.
Водитель автобуса №22а в Челябинске ранее отказался пускать детей в салон на остановке на улице Братьев Кашириных. Водитель аргументирует свой поступок тем, что школьники были с самокатами.
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