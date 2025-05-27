Мозговой потенциал украинских переговорщиков стоит разве что мизинца помощника президента РФ Владимира Мединского. Такое заявление сделал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментируя просьбу Киева о замене руководителя российской делегации на переговорах.
«Мозговой потенциал всех украинских переговорщиков, он где-то на уровне мизинца товарища Мединского», — сообщил Андрей Картаполов в беседе с telegram-каналом «Вы слушали маяк». Так он пояснил, почему представители киевских властей настаивают на смене главы российской делегации. Он также отметил, что Мединский умнее всей украинской делегации вместе взятой — он очень грамотный, начитанный, интеллектуальный человек, на аргументы которого украинской стороне нечего противопоставить.
Ранее в американских СМИ появилась информация о якобы недовольстве Вашингтона участием помощника президента РФ Владимира Мединского в переговорах по Украине. Однако глава МИД России Сергей Лавров опроверг эти слухи, отметив, что США не высказывали подобных требований.
Мединский принимал участие в переговорах между Россией и Украиной в 2022 году, а также возглавлял делегацию на встрече в Стамбуле в мае 2025 года. Тогда сторонам удалось договориться о крупнейшем обмене пленными по формуле 1000 на 1000 и обсудить ряд других вопросов.
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