Лавров отреагировал на слухи о том, что США просили не брать Мединского на переговоры

США не хотят заменить переговорщика в делегации России. Так отреагировал глава МИД РФ Сергей Лавров на соответствующие слухи.
«Данные о том, что США хотят поменять переговорщика в российской делегации — это слух», — заявил Сергей Лавров на заседании, трансляцию которого ведет ТАСС. Ранее в американском издании Bloomberg сообщили, что американские чиновники якобы выступили против участия помощника президента РФ Владимира Мединского в переговорах по Украине.
Мединский участвовал и в переговорах по Украине 2022 года, и во встрече в Стамбуле в мае 2025-го. На последней он возглавлял российскую делегацию. Тогда стороны достигли соглашения о самом крупном обмене пленными по формуле 1000 на 1000 и по некоторым другим аспектам.
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