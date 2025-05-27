Лавров отреагировал на слухи о том, что США просили не брать Мединского на переговоры

Лавров: желание США поменять переговорщика в делегации России является слухом
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Лавров опроверг слухи о том, что США требуют поменять переговорщика от РФ
Лавров опроверг слухи о том, что США требуют поменять переговорщика от РФ Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

США не хотят заменить переговорщика в делегации России. Так отреагировал глава МИД РФ Сергей Лавров на соответствующие слухи.

«Данные о том, что США хотят поменять переговорщика в российской делегации — это слух», — заявил Сергей Лавров на заседании, трансляцию которого ведет ТАСС. Ранее в американском издании Bloomberg сообщили, что американские чиновники якобы выступили против участия помощника президента РФ Владимира Мединского в переговорах по Украине. 

Мединский участвовал и в переговорах по Украине 2022 года, и во встрече в Стамбуле в мае 2025-го. На последней он возглавлял российскую делегацию. Тогда стороны достигли соглашения о самом крупном обмене пленными по формуле 1000 на 1000 и по некоторым другим аспектам.

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США не хотят заменить переговорщика в делегации России. Так отреагировал глава МИД РФ Сергей Лавров на соответствующие слухи. «Данные о том, что США хотят поменять переговорщика в российской делегации — это слух», — заявил Сергей Лавров на заседании, трансляцию которого ведет ТАСС. Ранее в американском издании Bloomberg сообщили, что американские чиновники якобы выступили против участия помощника президента РФ Владимира Мединского в переговорах по Украине.  Мединский участвовал и в переговорах по Украине 2022 года, и во встрече в Стамбуле в мае 2025-го. На последней он возглавлял российскую делегацию. Тогда стороны достигли соглашения о самом крупном обмене пленными по формуле 1000 на 1000 и по некоторым другим аспектам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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