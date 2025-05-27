В Москве оцепили территорию из-за джипа с привязанной к днищу коробкой

Территория у одной из заправок на Ленинском проспекте в Москве была оцеплена после обнаружения на белом джипе подозрительной коробки, привязанной к днищу автомобиля. Как сообщают telegram-каналы, речь идет о внедорожнике, оставленном недалеко от станции метро «Тропарево».
«Белый джип с привязанной к днищу коробкой обнаружен у заправки на Ленинском проспекте в Москве недалеко от станции метро „Тропарево“», — пишет telegram-канал Baza. На месте работают оперативные службы и кинологи с собаками.
По данным telegram-канала Shot, владельцем машины является офицер ВДВ. Неизвестные закрепили под днищем транспортного средства подозрительную коробку. Владельцу автомобиля Toyota Prado 54 года.
Ранее в жилом комплексе «Спортивный квартал», расположенном в Новой Москве, произошла стрельба. По предварительной информации, в происшествии были замешаны трое участников, один из которых был задержан на месте. Мотивы произошедшего на данный момент не установлены.
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