В Москве оцепили территорию из-за джипа с привязанной к днищу коробкой

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Белый джип с привязанной к днищу коробкой нашли в Москве
Белый джип с привязанной к днищу коробкой нашли в Москве Фото:

Территория у одной из заправок на Ленинском проспекте в Москве была оцеплена после обнаружения на белом джипе подозрительной коробки, привязанной к днищу автомобиля. Как сообщают telegram-каналы, речь идет о внедорожнике, оставленном недалеко от станции метро «Тропарево».

«Белый джип с привязанной к днищу коробкой обнаружен у заправки на Ленинском проспекте в Москве недалеко от станции метро „Тропарево“», — пишет telegram-канал Baza. На месте работают оперативные службы и кинологи с собаками.

По данным telegram-канала Shot, владельцем машины является офицер ВДВ. Неизвестные закрепили под днищем транспортного средства подозрительную коробку. Владельцу автомобиля Toyota Prado 54 года.

Ранее в жилом комплексе «Спортивный квартал», расположенном в Новой Москве, произошла стрельба. По предварительной информации, в происшествии были замешаны трое участников, один из которых был задержан на месте. Мотивы произошедшего на данный момент не установлены.

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Территория у одной из заправок на Ленинском проспекте в Москве была оцеплена после обнаружения на белом джипе подозрительной коробки, привязанной к днищу автомобиля. Как сообщают telegram-каналы, речь идет о внедорожнике, оставленном недалеко от станции метро «Тропарево». «Белый джип с привязанной к днищу коробкой обнаружен у заправки на Ленинском проспекте в Москве недалеко от станции метро „Тропарево“», — пишет telegram-канал Baza. На месте работают оперативные службы и кинологи с собаками. По данным telegram-канала Shot, владельцем машины является офицер ВДВ. Неизвестные закрепили под днищем транспортного средства подозрительную коробку. Владельцу автомобиля Toyota Prado 54 года. Ранее в жилом комплексе «Спортивный квартал», расположенном в Новой Москве, произошла стрельба. По предварительной информации, в происшествии были замешаны трое участников, один из которых был задержан на месте. Мотивы произошедшего на данный момент не установлены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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