Shot: неизвестные открыли стрельбу в жилом комплексе в Москве

В жилом комплексе «Спортивный квартал» в Новой Москве открыли огонь. Предположительно, в стрельбе участвовали трое человек, один из них был оперативно задержан. Об этом сообщает Shot.
«В жилом комплексе „Спортивный квартал“ в Новой Москве произошёл инцидент со стрельбой. Полиция оперативно задержала одного из подозреваемых, его мотивы неизвестны», — передает Life.ru. Мотивы злоумышленника пока что неизвестны. Согласно данным источника Shot, в инциденте, предположительно, участвовали три человека. При этом очевидцы сообщают о двух задержанных.
Правоохранительные органы продолжают расследование и выясняют обстоятельства и причины конфликта. К месту происшествия прибыли оперативные службы, район оцеплен. Жильцам рекомендуют сохранять спокойствие и следовать инструкциям полиции. Информация о пострадавших пока не поступала.
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