Shot: неизвестные открыли стрельбу в жилом комплексе в Москве

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В ЖК в Москве неизвестные открыли огонь
В ЖК в Москве неизвестные открыли огонь Фото:

В жилом комплексе «Спортивный квартал» в Новой Москве открыли огонь. Предположительно, в стрельбе участвовали трое человек, один из них был оперативно задержан. Об этом сообщает Shot. 

«В жилом комплексе „Спортивный квартал“ в Новой Москве произошёл инцидент со стрельбой. Полиция оперативно задержала одного из подозреваемых, его мотивы неизвестны», — передает Life.ru. Мотивы злоумышленника пока что неизвестны. Согласно данным источника Shot, в инциденте, предположительно, участвовали три человека. При этом очевидцы сообщают о двух задержанных. 

Правоохранительные органы продолжают расследование и выясняют обстоятельства и причины конфликта. К месту происшествия прибыли оперативные службы, район оцеплен. Жильцам рекомендуют сохранять спокойствие и следовать инструкциям полиции. Информация о пострадавших пока не поступала.

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В жилом комплексе «Спортивный квартал» в Новой Москве открыли огонь. Предположительно, в стрельбе участвовали трое человек, один из них был оперативно задержан. Об этом сообщает Shot.  «В жилом комплексе „Спортивный квартал“ в Новой Москве произошёл инцидент со стрельбой. Полиция оперативно задержала одного из подозреваемых, его мотивы неизвестны», — передает Life.ru. Мотивы злоумышленника пока что неизвестны. Согласно данным источника Shot, в инциденте, предположительно, участвовали три человека. При этом очевидцы сообщают о двух задержанных.  Правоохранительные органы продолжают расследование и выясняют обстоятельства и причины конфликта. К месту происшествия прибыли оперативные службы, район оцеплен. Жильцам рекомендуют сохранять спокойствие и следовать инструкциям полиции. Информация о пострадавших пока не поступала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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