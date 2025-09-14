Магнитная буря 15 сентября 2025: прогноз по часам и как пережить шторм

Лаборатория солнечной астрономии: вероятность магнитных бурь 15 сентября — 56%
Неделя начнется сильной магнитной бури
Неделя начнется сильной магнитной бури

Магнитное поле Земли продолжает штормить в сентябре 2025 г. 15 сентября ждет очередной неспокойный день, и это лишь часть космической активности месяца. Будет ли магнитная буря 15 сентября 2025, что прогнозируют ученые, и чего ждать до конца сентября — читайте в материале URA.RU.

Солнечная активность в сентябре 2025

Середина сентября 2025 года выдалась жаркой на геомагнитную активность. Ученые из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ сообщают: на звезде появилась огромная корональная дыра, которая гонит к Земле мощный поток солнечного ветра. Этот «космический ветер» будет бушевать около шести дней. Его скорость сейчас около 400 км/с, но к 14–15 сентября разгонится до 500–600 км/с, а 16 сентября может выдать рекордные 700 км/с.

При этом за первые десять дней месяца уже случилось три магнитные бури — это в десять раз чаще, чем в августе. Даже слабые возмущения заставляют магнитосферу Земли «нервничать», но пока бурь высокого уровня (четвертого или пятого) не ждут.

13 сентября в 08:03 по Москве на Солнце случилась вспышка класса C1.1 — не слишком мощная, но заметная. Она длилась 16 минут и была вполне обычным явлением для солнечной поверхности. Заметные возмущения начались 14 сентября: корональные дыры создают своего рода «качели», давление на магнитное поле то растет, то падает, из-за чего прогнозы пестрят красными, зелеными и желтыми зонами. Но бурь выше уровня G2 пока не предвидится.

Прогноз магнитных бурь на 15 сентября

Геомагнитная активность 15 сентября начнется с отголосков предыдущего дня. В полночь магнитосфера будет слегка возбужденной — 3 балла по шкале Kp (зеленый уровень, ничего серьезного). Но уже к 6 утра ситуация начнет накаляться: индекс вырастет до 4 баллов, а после 6:00 утра и вовсе скакнет до 5 баллов — это красный уровень, магнитная буря уровня G1, а местами даже ближе к G2.

Эта буря будет бушевать с 6:00 до 12:00 дня. Затем активность пойдет на спад: с 4 баллов к вечеру она снизится до 3. Но к полуночи 16 сентября магнитосфера снова «взбодрится» — стоит ждать 4 балла и оранжевый уровень, что ученые называют возбужденной магнитосферой.

Вероятность событий на 15 сентября:

  • Магнитная буря — 56%;
  • Возбужденная геомагнитная обстановка — 35%;
  • Спокойная магнитосфера без возмущений — 9%.

Ключевые показатели:

  • Индекс Ap (показатель геомагнитной активности за сутки) составит 20. Для сравнения: в спокойные дни Ap обычно держится на уровне 5–10, так что 20 — это заметно выше нормы, но не экстремально.
  • Индекс 10.7 (показатель солнечной активности, связанный с радиоизлучением Солнца) достигнет 130. Это тоже выше среднего, что говорит о повышенной солнечной активности.

Атмосферное давление 15 сентября

Атмосферное давление 15 сентября в двух столицах будет разным:

  • Санкт-Петербург: 762 мм рт. ст. (выше нормы, которая составляет около 760 мм рт. ст., что может ощущаться метеочувствительными людьми как легкий дискомфорт).
  • Москва: 757 мм рт. ст. (чуть ниже нормы, что тоже может повлиять на самочувствие, особенно у тех, кто реагирует на перепады давления).

Прогноз до конца сентября

16 сентября магнитосфера останется неспокойной: ученые прогнозируют оранжевый уровень и 4 балла по шкале Kp. Это значит, что геомагнитная обстановка будет возбужденной, но до серьезных бурь дело не дойдет.

В оставшиеся дни сентября, согласно предварительным данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, ситуация стабилизируется, но спокойной ее не назовешь. Геомагнитная активность будет держаться на уровне выше среднего — в основном 3 балла, иногда опускаясь до 2. Это все равно выше обычных показателей, когда магнитосфера «спит» на 1–2 баллах. Больших геомагнитных бурь до конца месяца не предвидится, но мелкие возмущения будут держать Землю в тонусе.

Ученые подчеркивают: точный прогноз магнитной активности возможен только на 2–3 дня вперед. Ситуация может измениться за считанные часы, так что стоит следить за обновлениями.

Прогноз магнитных бурь на месяц
Прогноз магнитных бурь на месяц
Фото:

Что такое магнитные бури и как они возникают

Магнитные бури, или геомагнитные бури, — это нарушения в магнитосфере Земли, вызванные солнечной активностью. Они возникают, когда солнечный ветер — поток заряженных частиц от Солнца — достигает нашей планеты и взаимодействует с ее магнитным полем. Основные причины магнитных бурь — солнечные вспышки и корональные выбросы массы (CME), которые выбрасывают в космос огромные облака плазмы. Эти частицы, двигаясь со скоростью до миллионов километров в час, сталкиваются с магнитосферой, вызывая ее сжатие и колебания, что и приводит к геомагнитным бурям.

Все начинается с процессов ядерного синтеза в ядре Солнца, где выделяется колоссальная энергия. Во время пиков солнечной активности, которые происходят примерно каждые 11 лет, на Солнце появляются пятна, вспышки и корональные дыры. Эти явления усиливают солнечный ветер, который, достигая Земли через 1–3 дня, провоцирует магнитные бури. Их интенсивность измеряется по шкале Kp (от 0 до 9) и классифицируется от G1 (слабая буря) до G5 (экстремальная). Геомагнитные бури могут влиять на спутники, энергосистемы и радиосвязь, а также вызывать яркие полярные сияния. Понимание причин магнитных бурь помогает ученым прогнозировать их и защищать технологии. Если вы ищете информацию о магнитных бурях в сентябре 2025, знайте: это естественный процесс, связанный с солнечной активностью и магнитосферой Земли.

Как защититься от магнитных бурь

Ученые до сих пор не доказали, что магнитные бури напрямую влияют на здоровье человека — исследования не подтверждают связь между геомагнитной активностью и самочувствием. Тем не менее, многие метеозависимые люди жалуются на головные боли, усталость и перепады настроения в дни магнитных бурь. Если вы чувствительны к таким явлениям, вот несколько простых советов, как пережить магнитную бурю:

  • Пейте больше воды, чтобы поддерживать гидратацию и баланс в организме.
  • Избегайте стрессов: попробуйте йогу, медитацию или прогулки на свежем воздухе.
  • Соблюдайте режим дня: полноценный сон и легкая пища помогут организму справляться с нагрузкой.
  • Гипертоникам и людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями важно измерять давление за три дня до и после магнитной бури, чтобы вовремя заметить изменения и обратиться к врачу.
  • Ограничьте кофеин и алкоголь — они могут усилить нагрузку на сердце.

Эти рекомендации общие. Если самочувствие ухудшается, обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Интересные факты о магнитных бурях

Изучение геомагнетизма началось более 400 лет назад, а сами бури как явление описали около 210 лет назад. Самая мощная зарегистрированная буря — Каррингтонская 1859 года — привела к сбоям в телеграфных системах, а северные сияния наблюдали даже на Карибах. В 1921 году другая сильная буря вызвала пожары на телеграфных станциях и сбои в радиосвязи по всему миру.

Геомагнитные бури чаще происходят во время солнечного максимума — пика 11-летнего цикла Солнца, когда на звезде больше пятен. Например, буря мая 2024 года стала самой мощной за 20 лет, повлияв на спутники и энергосистемы, но подарила миру яркие полярные сияния. Бури вызывают эти сияния: заряженные частицы солнечного ветра сталкиваются с газами в атмосфере, создавая цветное свечение.

