На госгранице между Казахстаном и Челябинской областью в три раза вырос поток автомобилей с фруктами для россиян. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, только за день в Челябинскую область через границу завезли тысячу тонн фруктов.
«Россельхознадзор только за один день разрешил ввоз в регион почти 958 тонн овощей и фруктов из Узбекистана. Грузы завезли 2 июня», — заявили URA.RU в ведомстве.
Сотрудники службы совместно с представителями челябинской таможни досмотрели 45 автомобилей с подкарантинным грузом. Обычно бывает 10-15 машин. Вся продукция прошла фитосанитарный контроль. Пробы растительной продукции сделали, чтобы гарантировать безопасность овощей и фруктов. Проверка показала отсутствие карантинных вредителей во ввозимых продуктах. Специалисты регионального филиала учреждения «ВНИИЗЖ» подтвердили, что в абрикосах, арбузах, капусте, черешне, сливах и остром перце патогенные организмы отсутствуют.
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