На челябинской границе с Казахстаном поток машин с фруктами вырос в три раза. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На челябинской границе трафик машин с растительной продукцией вырос в три раза
На челябинской границе трафик машин с растительной продукцией вырос в три раза Фото:

На госгранице между Казахстаном и Челябинской областью в три раза вырос поток автомобилей с фруктами для россиян. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, только за день в Челябинскую область через границу завезли тысячу тонн фруктов.

«Россельхознадзор только за один день разрешил ввоз в регион почти 958 тонн овощей и фруктов из Узбекистана. Грузы завезли 2 июня», — заявили URA.RU в ведомстве.

Сотрудники службы совместно с представителями челябинской таможни досмотрели 45 автомобилей с подкарантинным грузом. Обычно бывает 10-15 машин. Вся продукция прошла фитосанитарный контроль. Пробы растительной продукции сделали, чтобы гарантировать безопасность овощей и фруктов. Проверка показала отсутствие карантинных вредителей во ввозимых продуктах. Специалисты регионального филиала учреждения «ВНИИЗЖ» подтвердили, что в абрикосах, арбузах, капусте, черешне, сливах и остром перце патогенные организмы отсутствуют.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На госгранице между Казахстаном и Челябинской областью в три раза вырос поток автомобилей с фруктами для россиян. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, только за день в Челябинскую область через границу завезли тысячу тонн фруктов. «Россельхознадзор только за один день разрешил ввоз в регион почти 958 тонн овощей и фруктов из Узбекистана. Грузы завезли 2 июня», — заявили URA.RU в ведомстве. Сотрудники службы совместно с представителями челябинской таможни досмотрели 45 автомобилей с подкарантинным грузом. Обычно бывает 10-15 машин. Вся продукция прошла фитосанитарный контроль. Пробы растительной продукции сделали, чтобы гарантировать безопасность овощей и фруктов. Проверка показала отсутствие карантинных вредителей во ввозимых продуктах. Специалисты регионального филиала учреждения «ВНИИЗЖ» подтвердили, что в абрикосах, арбузах, капусте, черешне, сливах и остром перце патогенные организмы отсутствуют.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...