Пермская пенсионерка вступила в ЛДПР после того, как ей помогли вернуть льготы. Фото

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Женщине пересчитали льготы
Женщине пересчитали льготы Фото:

ЛДПР в Пермском крае помогла пенсионерке в восстановлении ее прав. Женщина является ветераном труда, но это звание ей фактически ничего не давало. Ее проблему помог решить координатор регионального отделения ЛДПР Олег Постников. В благодарность пермячка решила вступить в партию.

«Сегодня к нам в гости снова заглянула Елена Григорьевна, чтобы поблагодарить за помощь. Женщине было отказано в положенных льготах. Но мы обратились в Минсоцразвития и труда и добились, что льготы для нее пересчитали и восстановили в полном объеме», — поделился лидер фракции ЛДПР в заксобрании региона Олег Постников. Он добавил, что ранее женщина была сторонником партии, а сейчас приняла решение о вступлении в ее ряды.

По мнению политолога Василия Щербанова, взаимодействие с людьми напрямую является лучшей моделью работы для политиков. Эксперт уверен, что чем ближе депутат к конкретному человеку, к его проблемам — тем он эффективнее. Соответственно, растет его известность, популярность, повышается доверие и рейтинг политической силы, которую он представляет. Так, по данным ВЦИОМ, ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким в регионах нарастили свой рейтинг до 11%. В 2026 году, по прогнозам аналитиков, он вырастет до 14-16%.

«В этом смысле Леонид Слуцкий и ЛДПР сегодня выбрали абсолютно правильную стратегию. Наращивая обороты в прямой работе с людьми и участие в решении конкретных проблем в регионах, партия уже серьезно нарастила своей рейтинг», — заявил Щербанов.

Пенсионерка поблагодарила депутата за помощь
Пенсионерка поблагодарила депутата за помощь
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ЛДПР в Пермском крае помогла пенсионерке в восстановлении ее прав. Женщина является ветераном труда, но это звание ей фактически ничего не давало. Ее проблему помог решить координатор регионального отделения ЛДПР Олег Постников. В благодарность пермячка решила вступить в партию. «Сегодня к нам в гости снова заглянула Елена Григорьевна, чтобы поблагодарить за помощь. Женщине было отказано в положенных льготах. Но мы обратились в Минсоцразвития и труда и добились, что льготы для нее пересчитали и восстановили в полном объеме», — поделился лидер фракции ЛДПР в заксобрании региона Олег Постников. Он добавил, что ранее женщина была сторонником партии, а сейчас приняла решение о вступлении в ее ряды. По мнению политолога Василия Щербанова, взаимодействие с людьми напрямую является лучшей моделью работы для политиков. Эксперт уверен, что чем ближе депутат к конкретному человеку, к его проблемам — тем он эффективнее. Соответственно, растет его известность, популярность, повышается доверие и рейтинг политической силы, которую он представляет. Так, по данным ВЦИОМ, ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким в регионах нарастили свой рейтинг до 11%. В 2026 году, по прогнозам аналитиков, он вырастет до 14-16%. «В этом смысле Леонид Слуцкий и ЛДПР сегодня выбрали абсолютно правильную стратегию. Наращивая обороты в прямой работе с людьми и участие в решении конкретных проблем в регионах, партия уже серьезно нарастила своей рейтинг», — заявил Щербанов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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