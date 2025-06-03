ЛДПР в Пермском крае помогла пенсионерке в восстановлении ее прав. Женщина является ветераном труда, но это звание ей фактически ничего не давало. Ее проблему помог решить координатор регионального отделения ЛДПР Олег Постников. В благодарность пермячка решила вступить в партию.
«Сегодня к нам в гости снова заглянула Елена Григорьевна, чтобы поблагодарить за помощь. Женщине было отказано в положенных льготах. Но мы обратились в Минсоцразвития и труда и добились, что льготы для нее пересчитали и восстановили в полном объеме», — поделился лидер фракции ЛДПР в заксобрании региона Олег Постников. Он добавил, что ранее женщина была сторонником партии, а сейчас приняла решение о вступлении в ее ряды.
По мнению политолога Василия Щербанова, взаимодействие с людьми напрямую является лучшей моделью работы для политиков. Эксперт уверен, что чем ближе депутат к конкретному человеку, к его проблемам — тем он эффективнее. Соответственно, растет его известность, популярность, повышается доверие и рейтинг политической силы, которую он представляет. Так, по данным ВЦИОМ, ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким в регионах нарастили свой рейтинг до 11%. В 2026 году, по прогнозам аналитиков, он вырастет до 14-16%.
«В этом смысле Леонид Слуцкий и ЛДПР сегодня выбрали абсолютно правильную стратегию. Наращивая обороты в прямой работе с людьми и участие в решении конкретных проблем в регионах, партия уже серьезно нарастила своей рейтинг», — заявил Щербанов.
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