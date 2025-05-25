О каких проблемах свидетельствуют рассеянность и постоянная усталость

Невролог Журавская перечислила основные признаки тревожного расстройства
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Журавская заявила, что из-за тревожного расстройства у людей начинаются проблемы со сном
Журавская заявила, что из-за тревожного расстройства у людей начинаются проблемы со сном Фото:

Рассеянность, забывчивость и постоянная усталость чаще всего связаны не с нарушениями работы мозга, а с тревожными и депрессивными расстройствами. Об этом сообщила врач-невролог и психиатр Анастасия Журавская.

«Приходят с запросом, чтобы назначили „что-нибудь для памяти“ — например, витамины группы В или какой-нибудь глицин или ноотропы. Они, конечно, работать здесь не будут. Потому что это всего лишь следствие, а причина — это тревожное расстройство чаще всего», — заявила Журавская интернет-изданию «Подмосковье Сегодня». Она добавила, что пациенты также часто жалуются на нарушения сна: им трудно уснуть из-за потока мыслей, сон поверхностный и не приносит ощущения отдыха.

Журавская также отметила, что тревожные и депрессивные состояния сопровождаются изменениями в структуре мозга, что приводит к ухудшению памяти, снижению концентрации и потере интереса к жизни. Врач советует трезво оценивать свои нагрузки и не предъявлять к себе завышенных требований, особенно с возрастом, так как хроническая перегрузка часто приводит к эмоциональному выгоранию и постоянной усталости.

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Рассеянность, забывчивость и постоянная усталость чаще всего связаны не с нарушениями работы мозга, а с тревожными и депрессивными расстройствами. Об этом сообщила врач-невролог и психиатр Анастасия Журавская. «Приходят с запросом, чтобы назначили „что-нибудь для памяти“ — например, витамины группы В или какой-нибудь глицин или ноотропы. Они, конечно, работать здесь не будут. Потому что это всего лишь следствие, а причина — это тревожное расстройство чаще всего», — заявила Журавская интернет-изданию «Подмосковье Сегодня». Она добавила, что пациенты также часто жалуются на нарушения сна: им трудно уснуть из-за потока мыслей, сон поверхностный и не приносит ощущения отдыха. Журавская также отметила, что тревожные и депрессивные состояния сопровождаются изменениями в структуре мозга, что приводит к ухудшению памяти, снижению концентрации и потере интереса к жизни. Врач советует трезво оценивать свои нагрузки и не предъявлять к себе завышенных требований, особенно с возрастом, так как хроническая перегрузка часто приводит к эмоциональному выгоранию и постоянной усталости.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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