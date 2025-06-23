Группировка «Сарайя Ансар ас-Сунна», близкая к террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), взяла на себя ответственность за нападение на церковь святого Илии в Дамаске. Члены организации пообещали повторить удар в столице Ливана — Бейруте.
«Один из членов организации совершил атаку на христиан в церкви, в результате чего погибли „десятки“ человек», — говорится в заявлении группировки. Его приводит РИА Новости. Кроме того, члены организации предупредили, что «вскоре» якобы повторят этот теракт только уже в столице Ливана Бейруте.
Это первый за последние годы крупный теракт против христианской общины в Дамаске. 22 июня террорист-смертник, связанный с ИГИЛ (организация запрещена в РФ), взорвал себя в переполненной церкви святого Ильи во время службы, погибли не менее 25 человек, еще 63 — получили ранения. Российский МИД осудил нападение и выразил солидарность с народом Сирии, передает MK.RU.
* «Исламское государство», ИГИЛ, ИГ — запрещенная в России террористическая организация
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