Близкая к ИГ* группировка взяла на себя ответственность за теракт в Дамаске и пригрозила повторить его

Группировка «Сарайя Ансар ас-Сунна» заявила о причастности к теракту в Дамаске
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Боевик, устроивший теракт в Дамаске, принадлежал к близкой к ИГИЛ* группировке
Боевик, устроивший теракт в Дамаске, принадлежал к близкой к ИГИЛ* группировке Фото:
новость из сюжета
Смертник совершил теракт в Сирии

Группировка «Сарайя Ансар ас-Сунна», близкая к террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), взяла на себя ответственность за нападение на церковь святого Илии в Дамаске. Члены организации пообещали повторить удар в столице Ливана — Бейруте. 

«Один из членов организации совершил атаку на христиан в церкви, в результате чего погибли „десятки“ человек», — говорится в заявлении группировки. Его приводит РИА Новости. Кроме того, члены организации предупредили, что «вскоре» якобы повторят этот теракт только уже в столице Ливана Бейруте.

Это первый за последние годы крупный теракт против христианской общины в Дамаске. 22 июня террорист-смертник, связанный с ИГИЛ (организация запрещена в РФ), взорвал себя в переполненной церкви святого Ильи во время службы, погибли не менее 25 человек, еще 63 — получили ранения. Российский МИД осудил нападение и выразил солидарность с народом Сирии, передает MK.RU.

* «Исламское государство», ИГИЛ, ИГ — запрещенная в России террористическая организация

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Группировка «Сарайя Ансар ас-Сунна», близкая к террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), взяла на себя ответственность за нападение на церковь святого Илии в Дамаске. Члены организации пообещали повторить удар в столице Ливана — Бейруте.  «Один из членов организации совершил атаку на христиан в церкви, в результате чего погибли „десятки“ человек», — говорится в заявлении группировки. Его приводит РИА Новости. Кроме того, члены организации предупредили, что «вскоре» якобы повторят этот теракт только уже в столице Ливана Бейруте. Это первый за последние годы крупный теракт против христианской общины в Дамаске. 22 июня террорист-смертник, связанный с ИГИЛ (организация запрещена в РФ), взорвал себя в переполненной церкви святого Ильи во время службы, погибли не менее 25 человек, еще 63 — получили ранения. Российский МИД осудил нападение и выразил солидарность с народом Сирии, передает MK.RU. * «Исламское государство», ИГИЛ, ИГ — запрещенная в России террористическая организация
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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