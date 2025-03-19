19 марта 2025

В Перми ищут арендаторов для двух холмов на эспланаде

© Служба новостей «URA.RU»
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Ежемесячная плата по каждому — 125 тысяч рублей
Ежемесячная плата по каждому — 125 тысяч рублей Фото:

Власти Перми объявили прием заявок на право аренды двух кафе. Они расположены в холмах на городской эспланаде. Ежемесячная плата по каждому — 125 тысяч рублей.

«Во временное пользование передаются объекты муниципального недвижимого имущества. Прием заявок осуществляется до 13 апреля 2025 года», — сообщает МБУК «Пермская дирекция» на своем сайте.

Каждое помещение площадью почти 100 квадратных метров предлагается в аренду на пять лет. Внутри помещений уже имеется часть оборудования и мебели.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми на эспланаде ввели в эксплуатацию помещение третьего холма, в котором будет расположено кафе. Это один из четырех объектов, которые построены в виде холмов в 2020 года в рамках реконструкции эспланады. Долгое время помещения пустовали. Власти города планировали открыть в них кафе, музеи и туристический центр.

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Власти Перми объявили прием заявок на право аренды двух кафе. Они расположены в холмах на городской эспланаде. Ежемесячная плата по каждому — 125 тысяч рублей. «Во временное пользование передаются объекты муниципального недвижимого имущества. Прием заявок осуществляется до 13 апреля 2025 года», — сообщает МБУК «Пермская дирекция» на своем сайте. Каждое помещение площадью почти 100 квадратных метров предлагается в аренду на пять лет. Внутри помещений уже имеется часть оборудования и мебели. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми на эспланаде ввели в эксплуатацию помещение третьего холма, в котором будет расположено кафе. Это один из четырех объектов, которые построены в виде холмов в 2020 года в рамках реконструкции эспланады. Долгое время помещения пустовали. Власти города планировали открыть в них кафе, музеи и туристический центр.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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