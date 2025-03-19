В Перми ищут арендаторов для двух холмов на эспланаде

Власти Перми объявили прием заявок на право аренды двух кафе. Они расположены в холмах на городской эспланаде. Ежемесячная плата по каждому — 125 тысяч рублей.
«Во временное пользование передаются объекты муниципального недвижимого имущества. Прием заявок осуществляется до 13 апреля 2025 года», — сообщает МБУК «Пермская дирекция» на своем сайте.
Каждое помещение площадью почти 100 квадратных метров предлагается в аренду на пять лет. Внутри помещений уже имеется часть оборудования и мебели.
Ранее URA.RU сообщало, что в Перми на эспланаде ввели в эксплуатацию помещение третьего холма, в котором будет расположено кафе. Это один из четырех объектов, которые построены в виде холмов в 2020 года в рамках реконструкции эспланады. Долгое время помещения пустовали. Власти города планировали открыть в них кафе, музеи и туристический центр.
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