Бывший игрок сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм перенес операцию на запястье, из-за травмы в 2003 году. Об этом сообщает газета The Sun.
«Икона футбола повредила свою руку во время товарищеского матча против сборной Южной Африки в 2003 году», — говорится в материале газеты. Как сообщается, игроку вставили в руку винт, который должен был рассосаться со временем, но этого не произошло. В связи с этим Бекхэму пришлось обратиться в больницу.
Ранее Дэвида Бекхэма за спортивные заслуги и благотворительность посвятили в рыцари. Игрок провел 115 матчей за сборную, из них 58 в роли капитана. Титул футболист получил от короля Великобритании Карла III по случаю официального дня рождения последнего.
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