Дэвид Бекхэм перенес операцию

Дэвид Бекхэм перенес операцию из-за травмы, полученной 22 года назад
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бекхэм получил травму во время товарищеского матча в 2003 году
Бекхэм получил травму во время товарищеского матча в 2003 году Фото:

Бывший игрок сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм перенес операцию на запястье, из-за травмы в 2003 году. Об этом сообщает газета The Sun.

«Икона футбола повредила свою руку во время товарищеского матча против сборной Южной Африки в 2003 году», — говорится в материале газеты. Как сообщается, игроку вставили в руку винт, который должен был рассосаться со временем, но этого не произошло. В связи с этим Бекхэму пришлось обратиться в больницу.

Ранее Дэвида Бекхэма за спортивные заслуги и благотворительность посвятили в рыцари. Игрок провел 115 матчей за сборную, из них 58 в роли капитана. Титул футболист получил от короля Великобритании Карла III по случаю официального дня рождения последнего.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший игрок сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм перенес операцию на запястье, из-за травмы в 2003 году. Об этом сообщает газета The Sun. «Икона футбола повредила свою руку во время товарищеского матча против сборной Южной Африки в 2003 году», — говорится в материале газеты. Как сообщается, игроку вставили в руку винт, который должен был рассосаться со временем, но этого не произошло. В связи с этим Бекхэму пришлось обратиться в больницу. Ранее Дэвида Бекхэма за спортивные заслуги и благотворительность посвятили в рыцари. Игрок провел 115 матчей за сборную, из них 58 в роли капитана. Титул футболист получил от короля Великобритании Карла III по случаю официального дня рождения последнего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...