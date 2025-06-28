«Не в том положении, чтобы торговаться»: в Крыму назвали условие мира на Украине

Константинов: мир на Украине требует компромисса
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Константинов призвал Киев принять компромиссную формулу для мира на Украине
Константинов призвал Киев принять компромиссную формулу для мира на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Установление мира на Украине требует выработки компромиссного решения, однако нынешние власти в Киеве не располагают достаточными возможностями для ведения переговоров на равных условиях. Такое мнение озвучил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Для мира на Украине нужна компромиссная формула и киевский режим должен это принять. Ситуация быстро меняется, и киевская хунта не в том положении, чтобы торговаться», — заявил Константинов в беседе с журналистами агентства РИА Новости.

Он подчеркнул, что то, что на данный момент представляется России выгодным, в будущем может утратить свою актуальность, как это произошло с договоренностями в Стамбуле. В то же время ситуация способна измениться в противоположную сторону, если речь заходит об интересах Украины. Константинов также заявил, что Россия проявляет взвешенный подход к рассмотрению любых соглашений, связанных с украинским кризисом, и не позволит вводить себя в заблуждение. 

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Установление мира на Украине требует выработки компромиссного решения, однако нынешние власти в Киеве не располагают достаточными возможностями для ведения переговоров на равных условиях. Такое мнение озвучил глава крымского парламента Владимир Константинов. «Для мира на Украине нужна компромиссная формула и киевский режим должен это принять. Ситуация быстро меняется, и киевская хунта не в том положении, чтобы торговаться», — заявил Константинов в беседе с журналистами агентства РИА Новости. Он подчеркнул, что то, что на данный момент представляется России выгодным, в будущем может утратить свою актуальность, как это произошло с договоренностями в Стамбуле. В то же время ситуация способна измениться в противоположную сторону, если речь заходит об интересах Украины. Константинов также заявил, что Россия проявляет взвешенный подход к рассмотрению любых соглашений, связанных с украинским кризисом, и не позволит вводить себя в заблуждение. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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