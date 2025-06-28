Установление мира на Украине требует выработки компромиссного решения, однако нынешние власти в Киеве не располагают достаточными возможностями для ведения переговоров на равных условиях. Такое мнение озвучил глава крымского парламента Владимир Константинов.
«Для мира на Украине нужна компромиссная формула и киевский режим должен это принять. Ситуация быстро меняется, и киевская хунта не в том положении, чтобы торговаться», — заявил Константинов в беседе с журналистами агентства РИА Новости.
Он подчеркнул, что то, что на данный момент представляется России выгодным, в будущем может утратить свою актуальность, как это произошло с договоренностями в Стамбуле. В то же время ситуация способна измениться в противоположную сторону, если речь заходит об интересах Украины. Константинов также заявил, что Россия проявляет взвешенный подход к рассмотрению любых соглашений, связанных с украинским кризисом, и не позволит вводить себя в заблуждение.
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