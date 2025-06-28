Тайванец нашел необычный способ заработать миллион долларов, но в итоге лишился ног

Житель Тайваня Чжан потерял обе ноги после попытки обмануть страховые компании. Об этом сообщает SCMP. Мужчина специально обморозил конечности, рассчитывая получить страховую выплату в размере 1,4 миллиона долларов, однако денег так и не получил, а затем и вовсе получили тюремные сроки.
«В 2023 году, пытаясь получить страховые выплаты, Чжан вступил в сговор со своим бывшим одноклассником по фамилии Ляо. 26 января 2023 года они купили сухой лед в городе Нью-Тайбэй и вернулись в резиденцию Ляо в районе Чжуншань города Тайбэй. Там Чжан поместил босые ноги в ведро, наполненное сухим льдом, а Ляо привязал его к стулу пластиковыми ремнями, чтобы он не мог вырваться, если процесс станет слишком невыносимым. <...> Два дня спустя он обратился за медицинской помощью в отделение неотложной помощи больницы Mackay Memorial Hospital, где у него диагностировали тяжелое обморожение ниже обеих голеней, а также некроз костей, сепсис и рабдомиолиз. Обморожение четвертой степени привело к ампутации обеих ног», — передают журналисты издания.
Позднее пострадавший и его приятель предоставили страховым компаниям ложную информацию, утверждая, что Чжан управлял мотоциклом в ночное время, когда у него внезапно начали замерзать ноги, в результате чего он получил серьезные обморожения. Они подали страховые иски по восьми полисам в пяти различных компаниях, затребовав в общей сложности 41,26 миллиона новых тайваньских долларов (около 1,4 миллиона долларов США).
Впоследствии все пять страховых компаний обратились в правоохранительные органы, что стало основанием для предъявления прокурорами обвинений в мошенничестве и соучастии в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
20 июня Высший суд Тайваня вынес решение: Чжан был осужден к двум годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на два года. Ляо, признанная организатором преступления, была приговорена к шести годам тюремного заключения.
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