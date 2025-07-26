Обломки БПЛА упали на жилой дом в Брянске

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Брянской области отразили атаку дронов ВСУ
В Брянской области отразили атаку дронов ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Обломки сбитого БПЛА упали на жилой дом в Брянске. Об этом рассказал глава региона Александр Богомаз.

«Обломки сбитого беспилотника упали на многоквартирный жилой дом в Советском районе», — написал Богомаз в своем telegram-канале. Он добавил, что разрушений и пострадавших нет. Также осколки дрона рухнули нежилое здание.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Обломки сбитого БПЛА упали на жилой дом в Брянске. Об этом рассказал глава региона Александр Богомаз. «Обломки сбитого беспилотника упали на многоквартирный жилой дом в Советском районе», — написал Богомаз в своем telegram-канале. Он добавил, что разрушений и пострадавших нет. Также осколки дрона рухнули нежилое здание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...