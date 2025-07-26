Обломки БПЛА упали на жилой дом в Брянске

В Брянской области отразили атаку дронов ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Обломки сбитого БПЛА упали на жилой дом в Брянске. Об этом рассказал глава региона Александр Богомаз.
«Обломки сбитого беспилотника упали на многоквартирный жилой дом в Советском районе», — написал Богомаз в своем telegram-канале. Он добавил, что разрушений и пострадавших нет. Также осколки дрона рухнули нежилое здание.
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