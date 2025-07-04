В Подмосковье приземлился самолет с возвращенными из Украины бойцами ВС РФ

Самолет с российскими военнослужащими, освобожденными из украинского плена, приземлился на аэродроме в Подмосковье. Об этом пишут СМИ.
«Самолет Ил-76МД приземлился в Подмосковье», — пишет ТАСС. На его борту были российские военные, которые ранее находились в украинском плену.
Возвращение российских бойцов стало возможным в рамках стамбульских договоренностей. По данным Минобороны, военнослужащих сначала доставили в Белоруссию, где они получили необходимую медицинскую и психологическую помощь. После прибытия в Россию освобожденные военнослужащие пройдут лечение и реабилитацию в профильных медицинских учреждениях Министерства обороны.
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