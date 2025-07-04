В Подмосковье приземлился самолет с возвращенными из Украины бойцами ВС РФ

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Российские военные, пережившие плен на Украине, вернулись в Россию
Российские военные, пережившие плен на Украине, вернулись в Россию Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Самолет с российскими военнослужащими, освобожденными из украинского плена, приземлился на аэродроме в Подмосковье. Об этом пишут СМИ. 

«Самолет Ил-76МД приземлился в Подмосковье», — пишет ТАСС. На его борту были российские военные, которые ранее находились в украинском плену. 

Возвращение российских бойцов стало возможным в рамках стамбульских договоренностей. По данным Минобороны, военнослужащих сначала доставили в Белоруссию, где они получили необходимую медицинскую и психологическую помощь. После прибытия в Россию освобожденные военнослужащие пройдут лечение и реабилитацию в профильных медицинских учреждениях Министерства обороны.

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Самолет с российскими военнослужащими, освобожденными из украинского плена, приземлился на аэродроме в Подмосковье. Об этом пишут СМИ.  «Самолет Ил-76МД приземлился в Подмосковье», — пишет ТАСС. На его борту были российские военные, которые ранее находились в украинском плену.  Возвращение российских бойцов стало возможным в рамках стамбульских договоренностей. По данным Минобороны, военнослужащих сначала доставили в Белоруссию, где они получили необходимую медицинскую и психологическую помощь. После прибытия в Россию освобожденные военнослужащие пройдут лечение и реабилитацию в профильных медицинских учреждениях Министерства обороны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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