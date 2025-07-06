Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал гитару для директора школы, который пошел воевать на СВО. Сделал он это в осматривая выставку Народного фронта на форме «Все для победы!». Об этом сообщает ТАСС.
«Президент России Владимир Путин, осматривая выставку Народного фронта на форуме „Все для победы!“, подписал для сражающегося на СВО бойца гитару», — написано в материале.
Одна из волонтеров рассказала президенту о военнослужащем с позывным «Директор» и о том, что единственная отрада бойца — игра на гитаре, а затем попросила президента подписать его инструмент. Путин ответил, что с радостью подпишет инструмент, после чего и сделал это.
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