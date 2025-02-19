19 февраля 2025

В Челябинске продают популярную пиццерию за 85 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Общепит находится в спальном районе
Общепит находится в спальном районе Фото:

В Челябинске на продажу выставили пиццерию, которая работает под популярным брендом «Додо Пицца». За бизнес продавец просит 85 млн рублей. Соответствующее предложение появилось на интернет-площадке объявлений.

«Здание пиццерии составляет 400 квадратных метров, расположено в Курчатовском районе по улице 40-летия Победы, 1. Стоимость — 85 млн рублей», — следует из объявления на сайте «Авито». 

Продавец сообщает, что отдeльнo стоящее здaние заведения находится на сoбственном земeльном учaстке на одном из ключевых пepекpесткoв сeвeрo-западa. И отмечает, что «Додо Пицца» имеет 1225 пиццерий в 24 странах. 

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В Челябинске на продажу выставили пиццерию, которая работает под популярным брендом «Додо Пицца». За бизнес продавец просит 85 млн рублей. Соответствующее предложение появилось на интернет-площадке объявлений. «Здание пиццерии составляет 400 квадратных метров, расположено в Курчатовском районе по улице 40-летия Победы, 1. Стоимость — 85 млн рублей», — следует из объявления на сайте «Авито».  Продавец сообщает, что отдeльнo стоящее здaние заведения находится на сoбственном земeльном учaстке на одном из ключевых пepекpесткoв сeвeрo-западa. И отмечает, что «Додо Пицца» имеет 1225 пиццерий в 24 странах. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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