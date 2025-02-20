Рядом с Березовским (пригород Екатеринбурга) девелопер «Экологика» строит ЖК Zori в запретной военной зоне, следует из данных на геоинформационном портале. Жилой комплекс попал в эту зону уже постфактум.
ЖК начали возводить в 2022 году недалеко от войсковой части № 92851. В 2023 году Минобороны выпустило приказ №914, по которому в радиусе километра такие объекты невозможны. «На территории запретной зоны запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества», — говорится в описании участка на геоинформационном портале.
Непосредственно в запретную зону попадают также будущий торговый центр, первая и часть второй очереди жилого комплекса из трех. На данный момент готова лишь первая очередь ЖК.
URA.RU запросило комментарий у пресс-службы Минобороны, застройщика и администрации Березовского городского округа. Ответы ожидаются.
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