Под Екатеринбургом строят ЖК в запретной военной зоне. Скрин

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Городской квартал Ammonite. Тюмень, строительство, стройка, ул профсоюзная 56, жк ammonite
Работы на участке начались в 2022-м (архивное фото) Фото:

Рядом с Березовским (пригород Екатеринбурга) девелопер «Экологика» строит ЖК Zori в запретной военной зоне, следует из данных на геоинформационном портале. Жилой комплекс попал в эту зону уже постфактум.

ЖК начали возводить в 2022 году недалеко от войсковой части № 92851. В 2023 году Минобороны выпустило приказ №914, по которому в радиусе километра такие объекты невозможны. «На территории запретной зоны запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества», — говорится в описании участка на геоинформационном портале.

Непосредственно в запретную зону попадают также будущий торговый центр, первая и часть второй очереди жилого комплекса из трех. На данный момент готова лишь первая очередь ЖК.

URA.RU запросило комментарий у пресс-службы Минобороны, застройщика и администрации Березовского городского округа. Ответы ожидаются.

Вот так выглядит зона на геоинформационном портале
Вот так выглядит зона на геоинформационном портале

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Рядом с Березовским (пригород Екатеринбурга) девелопер «Экологика» строит ЖК Zori в запретной военной зоне, следует из данных на геоинформационном портале. Жилой комплекс попал в эту зону уже постфактум. ЖК начали возводить в 2022 году недалеко от войсковой части № 92851. В 2023 году Минобороны выпустило приказ №914, по которому в радиусе километра такие объекты невозможны. «На территории запретной зоны запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества», — говорится в описании участка на геоинформационном портале. Непосредственно в запретную зону попадают также будущий торговый центр, первая и часть второй очереди жилого комплекса из трех. На данный момент готова лишь первая очередь ЖК. URA.RU запросило комментарий у пресс-службы Минобороны, застройщика и администрации Березовского городского округа. Ответы ожидаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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