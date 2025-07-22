«Кривая, как купюра»: Трамп выдал новое язвительное сравнение для Хиллари Клинтон

Трамп сравнил Хиллари Клинтон с кривой трехдолларовой купюрой
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Трамп назвал Клинтон кривой
Трамп назвал Клинтон кривой Фото:

Президент США Дональд Трамп сравнил свою бывшую соперницу, американского политика Хиллари Клинтон с несуществующей трехдолларовой купюрой. Об этом сообщает один из зарубежных телеканалов.

«Хиллари Клинтон, кривая, как трехдолларовая купюра», — заявил Трамп. Его слова передает Fox News на своей странице в соцсети Х.

Ранее глава Штатов Дональд Трамп вновь обвинил бывшего президента страны Барака Обаму в том, что тот сфабриковал утверждения о предполагаемом вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году. Трамп также обвинил в содействии распространению этой информации бывшего главу Штатов Джо Байдена и экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон. По словам нынешнего президента, у него имеются неопровержимые доказательства, подтверждающие его позицию, и он охарактеризовал произошедшее как «преступление века».

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Президент США Дональд Трамп сравнил свою бывшую соперницу, американского политика Хиллари Клинтон с несуществующей трехдолларовой купюрой. Об этом сообщает один из зарубежных телеканалов. «Хиллари Клинтон, кривая, как трехдолларовая купюра», — заявил Трамп. Его слова передает Fox News на своей странице в соцсети Х. Ранее глава Штатов Дональд Трамп вновь обвинил бывшего президента страны Барака Обаму в том, что тот сфабриковал утверждения о предполагаемом вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году. Трамп также обвинил в содействии распространению этой информации бывшего главу Штатов Джо Байдена и экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон. По словам нынешнего президента, у него имеются неопровержимые доказательства, подтверждающие его позицию, и он охарактеризовал произошедшее как «преступление века».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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