Креативный кластер «Л52» в «доме-расческе», который также называют «советским Тихвином», постепенно продолжает раскрываться екатеринбуржцам: здесь открылось новое пространство «Кладовая авангарда». В камерном месте расположился проект по исследованию авангардного наследия города, рассказали URA.RU организаторы выставки.
На площадке бывшего «Дома Госпромурала» — одного из памятников конструктивизма и самого большого дома-коммуны Советского Союза — можно будет увидеть проектную документацию 1930-х годов, как она менялась, а строительство освещалось прессой. «Здесь есть газетные заметки о том, какие были проблемы на этапе строительства. Это безалаберные сотрудники, отсутствие контроля архитектора, авторского надзора и тому подобное. Все, что было актуально в 30-х, наверное, актуально и сейчас», — говорит заведующий научно-информационным отделом Александр Думчиков.
В «Кладовой авангарда» посетители познакомятся с находками, которые команда Музея истории Екатеринбурга обнаружила с 2022 по 2024 год. Это и облегченные кирпичи 30-х годов, и советский паркет, и следы поликлиники, которая находилась в советские годы в «доме-расческе»: различные лекарства, бинты, таблички. На выходе из пространства обосновался старый таксофон: набрав определенный номер, можно будет услышать воспоминания жильцов Ленина, 52–54 и посетителей бывшей поликлиники Октябрьского района.
В рамках проекта об авангарде планируются встречи, экскурсии и мастер-классы. Первой по плану 21 февраля пройдет лекция заведующего научно-информационным центром МИЕ Евгения Бурденкова «Свердловск. 1924–1928. Архитектурное предисловие».
«Л52» открыли в конце 2022 года. В зале площадью 600 квадратных метров (со стороны ул. Бажова) появилась сменяющаяся экспозиция и коворкинг. В октябре 2024 года МИЕ вместе с меценатами отремонтировал парадный зал. В ближайших планах — продолжить ремонт на трех этажах кластера со стороны проспекта Ленина и открыть детский центр.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!