Исследователи рассказали, какие продукты вызывают рак

Thorax: ультрапереработанные продукты повышают риск онкологии
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Фастфуд может повышать риск онкологии Фото:

Риск рака легких повышается, если в рационе преобладают ультрапереработанные продукты (UPF): газировки, полуфабрикаты, фастфуд, колбасы, сладости. Это выяснили американские исследователи, проанализировав информацию о более 100 000 человек.

«У тех, кто потреблял больше всего UPF (около 6 порций в день), риск рака легких повышен. Шанс на развитие онкологии выше на 41 процент по сравнению с теми, кто ел их меньше всего (около 0,5 порции в день)», — приводит Lenta.ru данные из журнала Thorax.

Специалисты отмечают, что результаты исследования еще не доказывают прямую зависимость между тем, сколько люди едят UPF, и появлением рака. Однако подчеркивают, что подобная пища избыточна солью, сахаром и жирами, может содержать акролеин, который встречается в табачном дыме. Акролеин накапливается в организме и может вызвать хроническую легочную недостаточность.

Употребление ультрапереработанной пищи и продуктов с высоким содержанием сахара также ускоряет процесс старения. Для его замедления важно включать в рацион норму овощей и фруктов.

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Риск рака легких повышается, если в рационе преобладают ультрапереработанные продукты (UPF): газировки, полуфабрикаты, фастфуд, колбасы, сладости. Это выяснили американские исследователи, проанализировав информацию о более 100 000 человек. «У тех, кто потреблял больше всего UPF (около 6 порций в день), риск рака легких повышен. Шанс на развитие онкологии выше на 41 процент по сравнению с теми, кто ел их меньше всего (около 0,5 порции в день)», — приводит Lenta.ru данные из журнала Thorax. Специалисты отмечают, что результаты исследования еще не доказывают прямую зависимость между тем, сколько люди едят UPF, и появлением рака. Однако подчеркивают, что подобная пища избыточна солью, сахаром и жирами, может содержать акролеин, который встречается в табачном дыме. Акролеин накапливается в организме и может вызвать хроническую легочную недостаточность. Употребление ультрапереработанной пищи и продуктов с высоким содержанием сахара также ускоряет процесс старения. Для его замедления важно включать в рацион норму овощей и фруктов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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