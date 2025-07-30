Исследователи рассказали, какие продукты вызывают рак

Thorax: ультрапереработанные продукты повышают риск онкологии

30 июля 2025 в 16:50 Размер текста - 17 +

Фастфуд может повышать риск онкологии Фото: Сергей Русанов © URA.RU Риск рака легких повышается, если в рационе преобладают ультрапереработанные продукты (UPF): газировки, полуфабрикаты, фастфуд, колбасы, сладости. Это выяснили американские исследователи, проанализировав информацию о более 100 000 человек. «У тех, кто потреблял больше всего UPF (около 6 порций в день), риск рака легких повышен. Шанс на развитие онкологии выше на 41 процент по сравнению с теми, кто ел их меньше всего (около 0,5 порции в день)», — приводит Lenta.ru данные из журнала Thorax. Специалисты отмечают, что результаты исследования еще не доказывают прямую зависимость между тем, сколько люди едят UPF, и появлением рака. Однако подчеркивают, что подобная пища избыточна солью, сахаром и жирами, может содержать акролеин, который встречается в табачном дыме. Акролеин накапливается в организме и может вызвать хроническую легочную недостаточность. Употребление ультрапереработанной пищи и продуктов с высоким содержанием сахара также ускоряет процесс старения. Для его замедления важно включать в рацион норму овощей и фруктов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Риск рака легких повышается, если в рационе преобладают ультрапереработанные продукты (UPF): газировки, полуфабрикаты, фастфуд, колбасы, сладости. Это выяснили американские исследователи, проанализировав информацию о более 100 000 человек. «У тех, кто потреблял больше всего UPF (около 6 порций в день), риск рака легких повышен. Шанс на развитие онкологии выше на 41 процент по сравнению с теми, кто ел их меньше всего (около 0,5 порции в день)», — приводит Lenta.ru данные из журнала Thorax. Специалисты отмечают, что результаты исследования еще не доказывают прямую зависимость между тем, сколько люди едят UPF, и появлением рака. Однако подчеркивают, что подобная пища избыточна солью, сахаром и жирами, может содержать акролеин, который встречается в табачном дыме. Акролеин накапливается в организме и может вызвать хроническую легочную недостаточность. Употребление ультрапереработанной пищи и продуктов с высоким содержанием сахара также ускоряет процесс старения. Для его замедления важно включать в рацион норму овощей и фруктов.