Исследователи рассказали, какие продукты вызывают рак

Риск рака легких повышается, если в рационе преобладают ультрапереработанные продукты (UPF): газировки, полуфабрикаты, фастфуд, колбасы, сладости. Это выяснили американские исследователи, проанализировав информацию о более 100 000 человек.
«У тех, кто потреблял больше всего UPF (около 6 порций в день), риск рака легких повышен. Шанс на развитие онкологии выше на 41 процент по сравнению с теми, кто ел их меньше всего (около 0,5 порции в день)», — приводит
Специалисты отмечают, что результаты исследования еще не доказывают прямую зависимость между тем, сколько люди едят UPF, и появлением рака. Однако подчеркивают, что подобная пища избыточна солью, сахаром и жирами, может содержать акролеин, который встречается в табачном дыме. Акролеин накапливается в организме и может вызвать хроническую легочную недостаточность.
Употребление ультрапереработанной пищи и продуктов с высоким содержанием сахара также ускоряет процесс старения. Для его замедления важно включать в рацион норму овощей и фруктов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.