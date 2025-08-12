12 августа 2025

В Белом доме оценили результаты переговоров России и Украины

Белый дом: Трамп не хочет проводить России «красные линии» по Украине
В США рассказали об оценке переговоров РФ и Украины
В США рассказали об оценке переговоров РФ и Украины Фото:

США отмечают прогресс после прямых переговоров России и Украины. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Я не хочу с этой трибуны устанавливать красные линии для президента и от его имени. Однако президент действительно призвал Украину и Россию напрямую обсудить друг с другом эти гуманитарные вопросы, и мы уже видим прогресс», — заявила Ливитт. Ее слова передает Sky News. 

Ранее в Кремле прошла трехчасовая встреча президента России Владимира Путина со спецпредставителем США Стивеном Уиткоффом, в ходе которой обсуждались вопросы украинского кризиса и был осуществлен обмен сигналами между Москвой и Вашингтоном. После этого, как сообщали источники, Трамп планировал провести переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским, чтобы обсудить дальнейшие шаги по урегулированию ситуации.

