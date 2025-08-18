Президент Украины Владимир Зеленский не способен завершить конфликт с Россией по так называемому «финскому сценарию». Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник.
«Украинский президент не может вывести войска из Донбасса и завершить конфликт по финскому сценарию», — рассказал Олейник «Ридусу». Под этим сценарием подразумевается опыт Финляндии, которая после войны с СССР в 1940 году уступила часть территорий, но сохранила государственность.
Олейник напомнил, что в случае Финляндии уступка территорий воспринималась как компромисс, позволивший сохранить независимость страны. Однако, по его мнению, украинское общество и политические элиты не примут подобного решения от Зеленского — его сразу же спросят, почему не было достигнуто мира раньше, и зачем были понесены столь значительные человеческие и территориальные потери. По словам экс-депутата, официальный Киев продолжает настаивать на временной заморозке конфликта по текущей линии фронта. Полноценное мирное соглашение, предполагающее обмен территориями, рассматривается как политически неприемлемое для действующей власти. Олейник считает, что такой шаг стал бы для Зеленского политическим приговором.
