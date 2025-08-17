ЦАХАЛ объявил о новой фазе операции «Колесница Гидеона» в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о переходе к новой фазе операции «Колесница Гидеона» в секторе Газа. Как сообщил начальник Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир, армия завершила предыдущий этап и достигла поставленных целей.
«Скоро мы перейдем к следующей фазе операции „Колесница Гидеона“, в рамках которой мы продолжим наносить удары против [радикального движения] ХАМАС в городе Газа до их окончательного поражения. Операция „Колесница Гидеона“ достигла своих целей. ХАМАС больше не владеет теми же возможностями, что раньше», — заявил Замир. Его слова приводит telegram-канал израильской армии.
Вооруженное противостояние в секторе Газа началось 7 октября 2023 года после атаки ХАМАС и других группировок на Израиль. По некоторым оценкам, с начала конфликта погибли более 59 тысяч палестинцев и около 1,5 тысячи израильтян. Еще несколько тысяч людей были взяты в заложники. С 18 мая израильские военные проводят масштабные операции против ХАМАС. Боевые действия получили название «Колесницы Гидеона», в них участвуют как кадровые военные, так и призванные резервисты, передает 360.ru.
