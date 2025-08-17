ЦАХАЛ объявил о новой фазе операции «Колесница Гидеона» в секторе Газа

Армия Израиля намерена наносить удары по ХАМАС вплоть до их поражения
Армия Израиля намерена наносить удары по ХАМАС вплоть до их поражения
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о переходе к новой фазе операции «Колесница Гидеона» в секторе Газа. Как сообщил начальник Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир, армия завершила предыдущий этап и достигла поставленных целей.

«Скоро мы перейдем к следующей фазе операции „Колесница Гидеона“, в рамках которой мы продолжим наносить удары против [радикального движения] ХАМАС в городе Газа до их окончательного поражения. Операция „Колесница Гидеона“ достигла своих целей. ХАМАС больше не владеет теми же возможностями, что раньше», — заявил Замир. Его слова приводит telegram-канал израильской армии.

Вооруженное противостояние в секторе Газа началось 7 октября 2023 года после атаки ХАМАС и других группировок на Израиль. По некоторым оценкам, с начала конфликта погибли более 59 тысяч палестинцев и около 1,5 тысячи израильтян. Еще несколько тысяч людей были взяты в заложники. С 18 мая израильские военные проводят масштабные операции против ХАМАС. Боевые действия получили название «Колесницы Гидеона», в них участвуют как кадровые военные, так и призванные резервисты, передает 360.ru.

