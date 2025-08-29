Дочь участника СВО лишилась выплат отца из-за обмана ухажера

В Красноярском крае 14-летняя дочь погибшего участника СВО лишилась выплат из-за обмана со стороны 18-летнего ухажера. Об этом сообщает прокуратура края.
«Перед судом предстанет 18-летний житель Партизанского района за кражу выплаты дочери погибшего участника СВО», — говорится в официальном telegram-канале прокуратуры. В июне в селе Партизанское 14-летняя девочка рассказала своему 18-летнему приятелю о смерти отца, который участвовал в СВО. Она также поделилась, что после трагедии получила единовременную выплату, предназначенную для поддержки семьи погибшего военнослужащего.
В один из дней девочка попросила молодого человека сходить за продуктами, передав ему свой смартфон с открытым банковским приложением и сообщив ПИН-код. Оказавшись у магазина, парень заметил на счету крупную сумму. Не имея постоянного дохода, он решил воспользоваться ситуацией. Сначала он перевел 100 тысяч рублей своей возлюбленной, а затем еще 607 тысяч рублей — уже на свои нужды. Вернувшись, он отдал продукты и телефон, не выдав своих намерений. На украденные деньги юноша приобрел автомобили «ВАЗ-2101» и «Лада Приора», квадроцикл, смартфон для девушки, одежду и другие личные вещи.
Когда девушка обнаружила пропажу денег, она сразу обратилась к знакомому с требованием вернуть средства. Однако обвиняемый начал лгать, утверждая, что перевел деньги «для сохранности» и обязательно их вернет. На самом деле возвращать средства он не собирался и продолжал тратить их на собственные нужды. После выявления хищения прокуратура Красноярского края утвердила обвинение в краже. Санкция данной статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.
