Рабочих пермского оборонного завода, который посетил Путин, вербуют делать секретные фото

Неизвестные просят пермяков фотографировать предприятия края
Неизвестные предложили пермякам фотографировать режимные объекты
Неизвестные предложили пермякам фотографировать режимные объекты

В Пермском крае участились случаи попыток подкупа работников «Мотовилихинских заводов» и других предприятий неизвестными. Об этом сообщается на официальной странице завода в соцсети «ВКонтакте». В сентябре 2025 года предприятие, производящее артиллерийское вооружение, посетил президент России Владимир Путин.

«Неизвестные пытаются втянуть наших граждан в шпионаж и просят фотографировать „Мотовилихинские заводы“ и другие предприятия края за небольшое вознаграждение. Эти люди выдают себя за журналистов и через мессенджеры связываются с доверчивыми гражданами», — сообщается в посте.

Условия, казалось бы, просты: нужно сделать фотографии промышленных объектов и заводов. Но за такими просьбами могут стоять интересы иностранных государств, и выполнять подобные задания категорически нельзя. Это может повлечь за собой уголовное наказание — до пожизненного лишения свободы.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае пенсионерка стала жертвой сложной схемы телефонного мошенничества и лишилась более 1,6 млн рублей. Преступники, действуя слаженной группой, последовательно вводили пенсионерку в заблуждение, представляясь сотрудниками Пенсионного фонда, портала «Госуслуги», Центробанка и следователем. 

