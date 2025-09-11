Гладков сообщил о тяжелой обстановке в Белгороде и Белгородском районе

В Белгороде и Белгородском районе продолжается тяжелая обстановка. На территории области фиксируется очередная массированная атака БПЛА. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Тяжёлая обстановка сейчас в Белгороде и Белгородском районе. Очередная массированная атака беспилотных летательных аппаратов», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он обратился к жителям с просьбой максимально внимательно относиться к информации, поступающей из официальных источников. Особое внимание губернатор уделил телеграм-каналу «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район», который оперативно информирует о движении вражеских беспилотников.
В связи с сохраняющейся угрозой со стороны БПЛА, в Белгороде и Белгородском районе сохраняется временный запрет работы крупных торговых центров. Такое ограничение действует уже второй день. Кроме того, все школы продолжают работу в дистанционном формате. При наличии возможности дети должны оставаться дома, независимо от того, посещают ли они детский сад или школу. Для тех семей, у которых нет возможности оставить детей дома, образовательные учреждения продолжают функционировать. Учителя и воспитатели находятся на своих рабочих местах, готовы принять детей при условии соблюдения максимальных мер безопасности при передвижении из дома в школу или детский сад.
Ранее сообщалось, что ВСУ вновь нанесли удары по территории Белгородской области, используя беспилотники и артиллерию. В результате атак пострадали два человека, также были повреждены десятки объектов инфраструктуры. В поселке Дубовое Белгородского района вследствие срабатывания взрывного устройства на беспилотнике травмы получил 14-летний подросток. Девочка была госпитализирована в областную детскую клиническую больницу с диагнозом «сотрясение мозга». В городе Грайворон в результате атаки дрона мужчина получил осколочное ранение головы.
