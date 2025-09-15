Провал или триумф: продюсер честно оценил шансы Shaman на победу в Интервидении

Shaman может войти в тройку лидеров «Интервидения-2025», если сумеет вытянуть номер за счет харизмы и энергетики. Такое мнение URA.RU высказал продюсер Павел Рудченко, комментируя шансы артиста и других участников конкурса.
Шансы Shaman на победу в конкурсе «Интервидение-2025»
«Номер Shaman, честно говоря, не выделяется как победительский материал. Песня („Прямо по сердцу“ — прим.ред.) средненькая, но многое будет зависеть от того, как он ее подаст эмоционально и харизматично», — отметил Рудченко.
Рудченко добавил, что артист может подняться в рейтингах за счет энергетики и сценического мастерства. «Если Shaman сумеет вытянуть номер своей харизмой, он вполне может занять одно из первых трех мест», — уточнил продюсер. При этом он подчеркнул, что на качество шоу и визуальную составляющую стоит обращать не меньше внимания, чем на саму песню.
При этом, по словам продюсера, национальные мотивы в выступлениях отходят на второй план. «Ставка делается на зрелищность, унифицированное современное звучание и визуальную составляющую. Для зрителей это будет яркое шоу, но без глубокого погружения в национальные культуры», — объяснил он.
Продюсер также рассказал о других участниках конкурса. «Мы увидим качественные выступления из Китая и Кореи, которые, возможно, станут победителями и примут следующий конкурс. Эти страны демонстрируют высокий уровень музыкального и сценического мастерства, задавая стандарт конкурса», — отметил Рудченко.
Эксперт подчеркнул, что «Интервидение 2025» — это не только соревнование за первое место, но и платформа для культурного обмена и международного взаимодействия. «Это не про культурные прорывы, а про зрелище и дипломатию», — подчеркнул Рудченко. Интервидение, по его мнению, покажет, как Россия, Китай и США через музыку строят новый мир, оставляя Евровидение позади.
Где и когда пройдет «Интервидение-2025»
Конкурс «Интервидение-2025» состоится 20 сентября на площадке «Live Арена» в Москве. Россию на международной сцене будет представлять Shaman с конкурсной композицией «Прямо по сердцу», исполненной во время церемонии запуска обратного отсчета. Победитель конкурса получит денежный приз в размере 30 миллионов рублей, а также хрустальный кубок с символикой «Интервидения».
В 2025 году участие в конкурсе подтвердили 23 страны: Беларусь, Бразилия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Кения, Китай, Колумбия, Куба, Кыргызстан, Мадагаскар, ОАЭ, Россия, Саудовская Аравия, Сербия, США, Таджикистан, Узбекистан, Эфиопия и ЮАР.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.