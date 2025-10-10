Глава Росгвардии: Путину не с кем общаться на Западе

Глава Росгвардии Виктор Золотов опроверг возможность нанесения Россией ядерных ударов по городам других государств. Также он высказался о сложностях в международных контактах Владимира Путина.
«Ожидать ядерных ударов с нашей стороны по их городам — сумасшествие. Владимиру Путину просто общаться там не с кем, потому что уровень самосознания некоторых лидеров не отвечает сегодняшнему времени», — заявил Золотов для telegram-канала журналиста Александра Юнашева.
Командующий войсками национальной гвардии подчеркнул, что Россия не планирует применять ядерное оружие против иностранных городов. Его заявление прозвучало в контексте обсуждения текущей международной обстановки и диалога с западными странами.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что удары по мирным объектам на территории РФ со стороны Киева направлены на демонстрацию успехов перед западными спонсорами, однако такие действия не изменят ситуацию на фронте. В ходе совещания с военным руководством подчеркивалась задача обеспечения безопасности российских граждан и стратегических объектов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.