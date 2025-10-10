Погоны без сборов: что изменилось в получении воинского звания в 2025 году

С 10 октября в России вступил в силу закон, кардинально упрощающий получение воинских званий для добровольцев СВО. Теперь граждане из запаса, вступившие в добровольческие отряды, смогут получить звание без обязательного прохождения военных сборов.
Эта мера, принятая по поручению президента, призвана обеспечить участников спецоперации всеми необходимыми условиями. В то же время, общий порядок присвоения званий сохраняет строгие сроки службы в каждом чине и ряд ограничений. Подробнее о всех ключевых изменениях и правилах — в материале URA.RU.
Воинское звание теперь можно будет получить проще: что изменилось
Закон № 361-ФЗ был предложен правительством РФ. Он был принят Госдумой в сентябре и подготовлен в соответствии с указаниями президента Владимира Путина. Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, приоритетом является обеспечение всех необходимых условий для участников СВО.
Порядок получения воинского звания в 2025 году
Военнослужащий утрачивает право на присвоение очередного воинского звания в следующих случаях:
- при наличии статуса обвиняемого по уголовному делу, либо в отношении его возбуждено уголовное дело до момента прекращения уголовного преследования;
- в период проведения разбирательства по факту совершения грубого дисциплинарного проступка до применения соответствующего взыскания;
- на время проверки достоверности сведений о доходах, расходах, имуществе, а также при проверке соблюдения требований служебного поведения до принятия мер дисциплинарного воздействия;
- в случае представления к досрочному увольнению с военной службы на основаниях, предусмотренных подпунктами «д» – «з», «л», «м» пункта 1 и подпунктами «в» – «е», «з», «л» пункта 2 статьи 51 Федерального закона;
- при наличии не снятого дисциплинарного взыскания, включая предупреждение о неполном служебном соответствии, понижение в воинской должности, понижение в воинском звании (в том числе с одновременным понижением в должности), а также взыскание, наложенное за грубый дисциплинарный проступок;
- в период отбывания уголовного наказания в виде ограничения по военной службе или ареста до полного отбытия наказания;
- при наличии непогашенной или неснятой судимости;
- в случае нахождения на испытательном сроке при поступлении на военную службу по контракту до окончания срока испытания;
- при приостановлении военной службы.
Сроки присвоения
В соответствии с пунктом 4 статьи 20 Положения о порядке прохождения военной службы, воинские звания присваиваются персонально и могут быть первыми или очередными. С 1 января 2008 года установлены следующие сроки прохождения военной службы в воинских званиях:
- рядовой, матрос — 5 месяцев;
- младший сержант, старшина 2 статьи — 1 год;
- сержант, старшина 1 статьи — 2 года;
- старший сержант, главный старшина — 3 года;
- прапорщик, мичман — 3 года;
- младший лейтенант — 2 года;
- лейтенант — 3 года;
- старший лейтенант — 3 года;
- капитан, капитан-лейтенант — 4 года;
- майор, капитан 3 ранга — 4 года;
- подполковник, капитан 2 ранга — 5 лет.
Кем производится присвоение воинских званий
Высшие офицерские звания присваиваются президентом РФ по представлению руководителей федеральных органов, где предусмотрена военная служба. Звания полковника и капитана 1-го ранга присваиваются руководителями соответствующих федеральных органов.
Остальные воинские звания, в свою очередь, присваиваются должностными лицами, определенными руководителем данного органа. Военный комиссар присваивает звание рядового призванным на военную службу гражданам, а также гражданам в запасе — от рядового (матроса) до старшего прапорщика (старшего мичмана) включительно.
В каких случаях могут лишить воинского звания
Лишение воинского звания военнослужащих, а также граждан, находящихся в запасе или отставке, допускается только по решению суда за совершение тяжких или особо тяжких преступлений. В случае реабилитации или отмены приговора в части лишения звания гражданин восстанавливается в прежнем звании в установленном порядке. Солдаты, матросы, сержанты, старшины и граждане, призванные на военные сборы в этих званиях, могут быть понижены или восстановлены в воинском звании согласно Федеральному закону № 76-ФЗ и Дисциплинарному уставу ВС РФ.
Внеочередное звание для сотрудников ОВД
Сотруднику органов внутренних дел в качестве поощрения может быть присвоено очередное специальное звание досрочно, но не выше предусмотренного для занимаемой должности. При наличии ученой степени или ученого звания возможно присвоение звания на одну ступень выше, за исключением высшего начальствующего состава.
Очередное специальное звание до полковника включительно может быть присвоено после установленного срока выслуги в предыдущем звании. Порядок присвоения специальных званий устанавливается президентом Российской Федерации. Также сотрудникам, переведенным на последний курс очного обучения в соответствующем образовательном учреждении, присваивается звание младшего лейтенанта полиции.
