«Не советую покупать квартиры с целью инвестиций»

13:11 14 ноября 2017 0

Сергей Кульпин уверен, что нашел идеальное место для жизни в России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбург продолжает готовиться к главной бизнес-премии «Человек года» издания «Деловой квартал», а «URA.RU», пользуясь случаем, знакомит вас с бизнесменами, которые в прошлом уже были удостоены награды. Сегодня наш герой — управляющий розничным бизнесом ВТБ в УрФО, 43-летний Сергей Кульпин («Банкир года-2016»). Он всю жизнь работает в банке — начинал на Алтае, работал в Ставрополе, потом переехал в Екатеринбург и быстро стал одним из самых публичных представителей финансовой среды. Кроме того, он мастер спорта по пауэрлифтингу, неоднократный призер чемпионатов России и Европы. С января 2018 года, после присоединения ВТБ24 к банку ВТБ, Сергей Кульпин возглавит розничное подразделение банковского бизнеса на Урале.

Хобби должно быть обязательно

Необходимо соблюдать четкий баланс между работой и семьей, уверен «Банкир года-2016» Сергей Кульпин Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Все время жить только работой невозможно, хотя в определенных жизненных ситуациях приходится быть трудоголиком. Но если живешь в обычном режиме, то надо уметь переключаться. В моей жизни три составляющие: семья, работа и хобби. Смешивать их не надо. А вот любимое дело у каждого должно быть, и в сотрудниках я это всегда поощряю.

О стереотипах и ярлыках

Мне несколько не по себе, когда говорят, что я банкир. Так, с моей точки зрения, можно называть только того, кому учреждение принадлежит. Я же, как и любой другой, просто служащий.

И странно, когда говорят, что силовой фитнес, пауэрлифтинг — это не совсем обычное хобби для человека, который занимается моим делом. Какой-то стереотип сложился, чем финансисты должны заниматься.

Ем столько, сколько хочу

Я не сижу на диетах и не придерживаюсь особых правил питания, чтобы поддерживать форму. В этом и во многом другом предпочитаю слушать свое тело. Сейчас, например, перехожу из категории выступающих до 100 кг в категорию до 90 кг. Специально ничего не приходится делать, я просто теряю вес, и все. Мой тренер говорит, что переходить в другую категорию не надо, но и я не могу себя заставить есть больше, чем требует организм.

Нужно слушать и договариваться

Я за честные правила игры: это касается спорта, работы и семьи. Например, я не сторонник препаратов для поддержания формы и всегда выступаю только на тех соревнованиях, где есть допинг-контроль. В работе считаю, что надо уважать честность. И что необходимо договариваться и выслушивать. Даже сложных, проблемных клиентов, у которых большие просрочки по кредитам. Не надо бегать от банка, если возникли проблемы. Наоборот, надо приходить и договариваться. Мы обязательно идем навстречу.

Бизнес должен быть открытым

Моих посетителей, как и вас, приятно удивляет то, что они могут подняться по общей лестнице с клиентами и без пропусков, спецдверей и пройти ко мне. Считаю, что в банке должен быть такой режим. Наш розничный бизнес именно такой — открытый и спокойный.

Надо не конкурировать внутри команды, а разделять общие цели

Главное — быть честным. В первую очередь — с собой. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Я не боюсь конкуренции, потому что у меня были хорошие учителя: одним из моих наставников в банковской сфере была руководитель филиала ГУТА-банка в Алтайском крае Людмила Карпова. Около десяти человек из ее команды теперь возглавляют подразделения крупнейших банков по всей стране. Я придерживаюсь принципа, что внутри команды не надо каждому тянуть одеяло на себя. Надо понимать общие цели и стремиться к их достижению. Когда члены сильной команды разделяют цели, то это помогает добиться общего успеха. Не скажу нового, но хорошо, когда можешь работать с единомышленниками.

Первую пойманную рыбу надо отпускать

Этому научил дед, когда взял меня на первую в жизни рыбалку. Мне было семь или восемь, мы вышли в темноте и в сумерках вернулись. Ловили на обычную удочку, с деревянной лодки. Первую рыбу помню до сих пор — это был окунь. Помню, как держал его в руках, а дед сказал — первую пойманную надо отпустить. Я так и сделал. Сейчас часто рыбачу. Нашему городу реки, конечно, не хватает. Рыбачу на челябинских озерах, на севере. На отдыхе стараюсь максимально отключиться. Остаюсь, конечно, на связи, могу решить что-то срочное, но по пустякам меня не тревожат.

Некоторые награды закономерны

Получить звание «Банкир года» было для Кульпина очень приятно Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Я, конечно, обрадовался, когда получил титул «Банкир года». Я работаю в Екатеринбурге уже почти десять лет, и за это время наш банковский бизнес вырос по некоторым ключевым показателям более чем в десять раз. В этом году мы присоединяемся к банку ВТБ, с августа я выбран бизнес-лидером розничного подразделения в Свердловской области. Передо мной поставлены новые и интересные задачи. Поэтому стать лучшим среди банкиров Уральского федерального округа было для меня особенно ценно и приятно.

Екатеринбург для меня идеален

Есть смысл менять место жительства, когда перед тобой стоят новые интересные задачи. И при этом ты понимаешь, что для семьи, для хобби, для друзей будет оставаться время. Москва — хороший город для работы. Но Екатеринбург для меня идеален: город, в котором удалось достичь гармонии и жизненного баланса. Я искренне считаю его лучшим городом, горжусь им и всегда с удовольствием показываю гостям, я «прирос» к нему. У меня здесь растут два сына, и в спорте пока еще не все награды завоеваны.

Не советую покупать квартиру с целью инвестиций

Я оформил бы сейчас ипотеку, если она была бы необходима. Максимально низкие ставки, прекрасные предложения от застройщиков — все это помогает сменить недвижимость. Но я бы не советовал покупать квартиры с целью инвестиций или интересоваться спекулятивными сделками, тем более под кредитные средства. Не надо думать, что если сейчас купить, а потом перепродать, то можно получить большую прибыль. Есть масса других, в том числе и финансовых инструментов, благодаря которым можно заработать.