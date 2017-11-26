22:37 26 ноября 2017 0

«Это было вторжение после суровой пьянки» Фото: Карина Ванеш © URA.RU

Незапланированный штурм двух населенных пунктов в Луганской народный республике 58-й бригадой ВСУ, попытавшейся воспользоваться сменой власти в ЛНР, начался по вине пьяного командира одной из частей ВСУ. Об этом в беседе с «URA.RU» заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец.

«Из источников в украинской армии я знаю, что это было вторжение после суровой пьянки, когда командир, впоследствии убитый первым из группы, угрожая подчиненным оружием, пытался захватить два села. Очевидно, что они пошли туда с кровожадной пьяной местью и получили то, что заслуживали», — пояснил Баранец.

Собеседник агентства уверен, что произошедшее 23 ноября под Луганском — еще одно свидетельство «морального разложения и хаоса», который творится в рядах ВСУ. По его словам, в нейтральной зоне конфликта в Донбассе все большую роль начинают играть полуфашистские командиры украинских подразделений, игнорирующие приказы из Киева. При этом собеседник агентства уверен, что заявление помощника президента Украины Юрия Бирюкова, обвинившего военных в самодурстве, — всего лишь попытка найти в ситуации крайнего. В реальности политическое руководство Незалежной всерьез рассматривает силовой вариант решения конфликта на юго-востоке страны.

«Общественное мнение на Украине сегодня разодрано: верхушка тянет к тому, что вопрос по Донбассу нужно решить силовым путем раз и навсегда. Но все больше людей, в том числе сторонников Порошенко, задаются вопросом: что будет далее? Есть минские соглашения, но их президент Украины давно выбросил на помойку», — добавил Баранец.

Точку зрения военкора «Комсомольской правды» разделяет депутат Госдумы от «Единой России», директор института стран СНГ Константин Затулин. Он считает, что Киев попытался воспользоваться неразберихой в Луганске, сложившейся после смены руководства в республике, а последующие заявления о неадекватности «вояк на передовой» — всего лишь запасной трюк для поддержания собственного реноме.

«У победы куча отцов, а поражение всегда сирота. Так и здесь, когда вторжение провалилось, в Киеве тут же заговорили о самодеятельности военных и попытались дистанцироваться от ситуации», — заявил Затулин в разговоре с «URA.RU».

Он уверен, что главной причиной очередного провала украинских военных является полное непонимание дальнейшего развития событий.

«Как бы ни хорохорились украинские военачальники, солдаты не хотят участвовать в разных авантюрах, понимая, что никакой победы им это не сулит», — резюмировал Затулин.

С описанной выше оценкой происходящего в ЛНР не согласен директор Центра восточноевропейских исследований Андрей Окара. По мнению эксперта, политическое и военное руководство Украины не рассматривает вариант силового решения на юго-востоке страны в качестве приоритетного: «Реваншистских идей в Киеве сейчас нет. Напротив, есть понимание возможных последствий от военного решения в Донбассе».

Окара напомнил, что вооруженные силы самопровозглашенных республик сейчас располагают бронетехникой, в то время как ВСУ пока не получило американские противотанковые комплексы Javelin. Кроме того, в Киеве хотят понаблюдать к чему приведут политические изменения в непризнанной республике.

«В ЛНР и ДНР сейчас происходит ситуация, характерная для украинской политики — там процветает атаманщина, когда каждый бандит — сам себе атаман и гетман. И это очень плохо влияет на российские планы по контролю над руководством республик.

Тот же Плотницкий долгое время был управляемом серым бюрократом. Его уход приведет к радикализации ситуации внутри ЛНР — командиры начнут «мочить» друг друга», — отметил Окара в разговоре с «URA.RU».