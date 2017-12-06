«Встречаясь с волонтерами, Путин послал вполне четкий сигнал»

Владимир Путин предложил объявить 2018 год Годом волонтерства в России. Такое заявление глава государства сделал на вручении премий «Доброволец России», которое проходило в московском Дворце спорта «Мегаспорт». Слова Владимира Путина аудитория встретила аплодисментами и криками «спасибо».
В среду, 6 декабря, на церемонию в Москву были приглашены 15 тысяч волонтеров и организаторов добровольческих движений из 85 регионов России, сделавших в течение года наиболее серьезный вклад в развитие волонтерского дела.
«Убежден: именно из тысяч, миллионов искренних, душевных поступков складывается доверие, уважение, взаимная поддержка в обществе в целом, а это значит, что нам с вами по плечу любые самые сложные задачи. И в этой связи предлагаю объявить 2018 год Годом добровольца и волонтера», — обратился президент России к участникам церемонии.
Победителя номинации «Волонтер года» Максима Токарева с его проектом «Сохраним Байкал» поздравил лично Владимир Путин. Молодой человек спросил у президента, будет ли он поддерживать волонтерство и в следующем году. «Вы с нами?» — спросил Токарев. Путин пообещал волонтерам, что будет их поддерживать, и отметил, что у него это «семейное», ведь еще его отец ушел на фронт добровольцем, несмотря на то, что у него была бронь. После уточняющего вопроса ведущего премии Дмитрия Губерниева о планах президента на новый срок, Путин обратился к добровольцам: «Это всегда для любого человека очень ответственное решение, в этой связи у меня вопрос к вам: если я такое решение приму, то вы и люди, близкие к вам по духу, поддержите это решение?». Зал ответил главе государства громким «да». Путин пообещал принять решение в самое ближайшее время и учесть мнение добровольцев.
Награждение проходило также в номинациях «социальное волонтерство», «медицинское волонтерство», «экологическое волонтерство», «волонтеры Победы». Победителей поздравляли телеведущий Андрей Малахов, актеры Евгений Миронов и Василий Лановой, исполнительница Полина Гагарина, по спутниковой связи выступил даже космонавт с МКС Сергей Рязанский. Вся церемония проходила в молодежном формате: по условиям добровольческого конкурса участники не должны быть старше 30 лет.
Приехав на награждение волонтеров, Путин подчеркнул их важность для гражданского общества, считает директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов. «Надо понимать, что волонтерство — это не работа, а безвозмездное служение. Люди объединились самостоятельно, без чьей-то помощи и занялись благотворительностью, вопросами сохранения исторической памяти и безвозмездной помощи. Это очень важный элемент гражданского общества. Именно поэтому президент уделяет такое серьезное внимание проблемам добровольчества», — рассказал Смирнов «URA.RU».
Встречаясь с волонтерами, Путин посылает вполне определенный сигнал, полагает директор Института новейших государств Алексей Мартынов. «Волонтеры готовы многое менять к лучшему уже здесь и сейчас, не дожидаясь каких-то дополнительных сигналов. Встречаясь с добровольцами, Путин дает понять, что ценит их работу, что государство готово всеми возможными способами оказывать поддержку в их очень важном деле», — рассказал Мартынов «URA.RU».
Волонтерство — это яркий пример патриотизма, считает председатель центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Артем Демидов. «В той же сфере сохранения наследия, которой мы занимаемся, работает сразу несколько госорганов, их деятельность часто разнонаправленна, а выступление президента может привести к тому, что эти разнонаправленные силы начнут консолидироваться», — рассказал он «URA.RU».
Говоря о волонтерстве на примере защиты памятников культурного наследия, он отмечает, что ощущает в обществе очень много сочувствия, но видит очень мало содействия. «Мы продвигаем идею от сочувствия к содействию в сфере сохранения наследия. У нас очень много проектов, в которых люди после короткого инструктажа могут сами принять участие, например, в восстановлении памятника деревянного зодчества. После этого человек начинает ощущать, что это родные для него вещи, что он не так далек от культурных объектов, как думал до этого», — говорит Демидов.
Он понимает, что средств на полную реставрацию всех культурных объектов у государства не хватит никогда и поэтому к участию нужно привлекать местные сообщества, гражданских активистов и бизнес. «Государство реставрирует только ключевые объекты. Но у нас есть много заброшенных усадеб в Центральной России, есть гибнущее деревянное зодчество русского севера. На таких объектах мы собираемся организовывать точки волонтерской активности, где волонтеры помогали бы консервировать и сохранять объект до лучших времен», — говорит Демидов. Он заявил, что при реставрировании объектов государство должно иметь ввиду ресурсы волонтеров, и предложил действовать сообща.
Всемирный день волонтера был введен Генеральной Ассамблей ООН в 1985 году. С тех пор праздник получил свое официальное название и международный статус.