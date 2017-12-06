«Встречаясь с волонтерами, Путин послал вполне четкий сигнал»

18:52 06 декабря 2017 0

Путин объявил, что 2018 год станет Годом волонтерства в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Владимир Путин предложил объявить 2018 год Годом волонтерства в России. Такое заявление глава государства сделал на вручении премий «Доброволец России», которое проходило в московском Дворце спорта «Мегаспорт». Слова Владимира Путина аудитория встретила аплодисментами и криками «спасибо».

В среду, 6 декабря, на церемонию в Москву были приглашены 15 тысяч волонтеров и организаторов добровольческих движений из 85 регионов России, сделавших в течение года наиболее серьезный вклад в развитие волонтерского дела.

В России насчитывается примерно семь миллионов волонтеров, которые занимаются помощью систематически Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Убежден: именно из тысяч, миллионов искренних, душевных поступков складывается доверие, уважение, взаимная поддержка в обществе в целом, а это значит, что нам с вами по плечу любые самые сложные задачи. И в этой связи предлагаю объявить 2018 год Годом добровольца и волонтера», — обратился президент России к участникам церемонии.

Победителя номинации «Волонтер года» Максима Токарева с его проектом «Сохраним Байкал» поздравил лично Владимир Путин. Молодой человек спросил у президента, будет ли он поддерживать волонтерство и в следующем году. «Вы с нами?» — спросил Токарев. Путин пообещал волонтерам, что будет их поддерживать, и отметил, что у него это «семейное», ведь еще его отец ушел на фронт добровольцем, несмотря на то, что у него была бронь. После уточняющего вопроса ведущего премии Дмитрия Губерниева о планах президента на новый срок, Путин обратился к добровольцам: «Это всегда для любого человека очень ответственное решение, в этой связи у меня вопрос к вам: если я такое решение приму, то вы и люди, близкие к вам по духу, поддержите это решение?». Зал ответил главе государства громким «да». Путин пообещал принять решение в самое ближайшее время и учесть мнение добровольцев.

Награждение проходило также в номинациях «социальное волонтерство», «медицинское волонтерство», «экологическое волонтерство», «волонтеры Победы». Победителей поздравляли телеведущий Андрей Малахов, актеры Евгений Миронов и Василий Лановой, исполнительница Полина Гагарина, по спутниковой связи выступил даже космонавт с МКС Сергей Рязанский. Вся церемония проходила в молодежном формате: по условиям добровольческого конкурса участники не должны быть старше 30 лет.

Социологи подметили, что с каждым годом россияне все больше жертвуют на благотворительность Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Приехав на награждение волонтеров, Путин подчеркнул их важность для гражданского общества, считает директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов. «Надо понимать, что волонтерство — это не работа, а безвозмездное служение. Люди объединились самостоятельно, без чьей-то помощи и занялись благотворительностью, вопросами сохранения исторической памяти и безвозмездной помощи. Это очень важный элемент гражданского общества. Именно поэтому президент уделяет такое серьезное внимание проблемам добровольчества», — рассказал Смирнов «URA.RU».

Встречаясь с волонтерами, Путин посылает вполне определенный сигнал, полагает директор Института новейших государств Алексей Мартынов. «Волонтеры готовы многое менять к лучшему уже здесь и сейчас, не дожидаясь каких-то дополнительных сигналов. Встречаясь с добровольцами, Путин дает понять, что ценит их работу, что государство готово всеми возможными способами оказывать поддержку в их очень важном деле», — рассказал Мартынов «URA.RU».

Волонтерство — это яркий пример патриотизма, считает председатель центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Артем Демидов. «В той же сфере сохранения наследия, которой мы занимаемся, работает сразу несколько госорганов, их деятельность часто разнонаправленна, а выступление президента может привести к тому, что эти разнонаправленные силы начнут консолидироваться», — рассказал он «URA.RU».

Волонтером года стал человек, занимающийся спасением Байкала Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Говоря о волонтерстве на примере защиты памятников культурного наследия, он отмечает, что ощущает в обществе очень много сочувствия, но видит очень мало содействия. «Мы продвигаем идею от сочувствия к содействию в сфере сохранения наследия. У нас очень много проектов, в которых люди после короткого инструктажа могут сами принять участие, например, в восстановлении памятника деревянного зодчества. После этого человек начинает ощущать, что это родные для него вещи, что он не так далек от культурных объектов, как думал до этого», — говорит Демидов.

Он понимает, что средств на полную реставрацию всех культурных объектов у государства не хватит никогда и поэтому к участию нужно привлекать местные сообщества, гражданских активистов и бизнес. «Государство реставрирует только ключевые объекты. Но у нас есть много заброшенных усадеб в Центральной России, есть гибнущее деревянное зодчество русского севера. На таких объектах мы собираемся организовывать точки волонтерской активности, где волонтеры помогали бы консервировать и сохранять объект до лучших времен», — говорит Демидов. Он заявил, что при реставрировании объектов государство должно иметь ввиду ресурсы волонтеров, и предложил действовать сообща.

Всемирный день волонтера был введен Генеральной Ассамблей ООН в 1985 году. С тех пор праздник получил свое официальное название и международный статус.