Новый челябинский министр: «Теперь все здесь мое»

18:03 29 января 2018 0

Алексей Кобылин ничего не поменял в кабинете, в углу остался даже аквариум Ивана Феклина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Борис Дубровский в понедельник, 19 января, подписал распоряжение о назначении Алексея Кобылина министром сельского хозяйства региона. А уже через несколько часов корреспонденты «URA.RU» напросились в кабинет к новому главе ведомства на первое интервью. Как рассказали его подчиненные, министр в воскресенье узнал о назначении: накануне приехал на работу и перенес вещи из прежнего кабинета, на котором до сих пор вывеска с его фамилией.

Алексей Кобылин, кажется, несколько неловко чувствует в кресле министра. Когда фотограф «URA.RU» попросил его сдвинуть шторы, чиновник очень осторожно начал тянуть за шнур управления жалюзи — здесь он делал это в первый раз.

Внешне в кабинете практически ничего не поменялось. «Это награды министерства, а не персональные, поэтому они остались на месте», — показал Кобылин на тумбочку с кубками и медалями за его спиной. Все там же в правом дальнем углу стоит аквариум, который установил бывший министр сельского хозяйства Иван Феклин после своего назначения в 2004 году.

В минсельхозе еще не убрали табличку с двери прежнего кабинета Алексея Кобылина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

— Вы сегодня впервые в новом статусе ходили в правительство области на аппаратное совещание к бывшему министру, а ныне вашему куратору в статусе вице-губернатора Сергею Сушкову. Он говорил что-то особенное, как-то поздравлял?

— Конечно, поздравил, мы с Сергеем Юрьевичем [Сушковым] хорошо друг друга знаем. Сверхновых задач не ставил. Давно работаем в плановом режиме. Решали текущие вопросы.

— Александр Завалищин был министром еще до Феклина, перед вашим назначением исполнял обязанности. Как вы теперь смотрите на человека, который недавно ставил вам задачи, а теперь оказался в вашем подчинении?

— Александр Васильевич [Завалищин] — очень опытный человек, прекрасный специалист. Я его знаю больше 16 лет. Мы прекрасно с ним ладим и работаем.

— Вы уже переехали в кабинет. Будете что-то в нем менять?

— Переехал сегодня утром. Теперь все здесь уже мое. Менять ничего не хочу.

Сергей Сушков (справа) оказался лучшим лоббистом, чем челябинские ФПГ: Алексей Кобылин — его креатура, а не местных ФПГ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

— Даже аквариум Феклина оставите?

— Я люблю аквариумы. Этот меня устраивает.

— Бывший первый вице-губернатор Андрей Косилов [курировал сельское хозяйство в правительстве Петра Сумина, ныне гендиректор агрохолдинга «Равис»] хорошо о вас отзывался. Причем, в качестве основного показателя назвал рост молочного производства.

— Потому что прошлый год стал для нас успешным, впервые зафиксирован рост. Но тому предшествовала планомерная работа с 2014 года, когда произошли изменения, позволившие усилить господдержку. Не революционным способом, а плановой, каждодневной работой. До 2017 года нам этого не удавалось. Сохранено поголовье коров молочного направления, увеличивается продуктивность, совершенствуются технологии, люди привыкают к новым технологиям машинного доения, кормления, содержания, идет рост профессионального уровня специалистов на местах. Только каждодневной работой и вниманием к этой отрасли можно добиться хороших показателей. Наша задача выйти на 9 тыс. литров удоя в течение определенного количества лет с одновременным ростом поголовья. Но опят же с оглядкой на рынок, потому что он является индикатором эффективности всего сельскохозяйственного производства.

— На вашу должность было несколько кандидатов. Есть лоббисты, которые хотели видеть в кресле других людей. Какие у вас отношения с крупнейшими агрохолдингами?

— Не буду комментировать других кандидатов. Что касается агрохолдингов, ничего кардинально не поменяется. У нас есть требования к ним, у них — к нам. Будем стараться взаимовыгодно сотрудничать.

— Вы сказали, что Сушков не ставил каких-то новых задач. Но какие-то стратегические направления можете озвучить?

— Нас ожидает поиск внутренних резервов в нашем сельском хозяйстве. Это динамично развивающаяся отрасль, но в то же время — сложный и постоянно меняющийся живой организм, который требует от власти оперативного реагирования на эти изменения. Первые усилия должны прилагаться к тому, чтобы своевременно довести средства господдержки до производителей. Благодаря этому все сезонные работы должны быть выполнены вовремя, и получен результат. Будем продолжать поиск новых технологических решений в передовом производств — свиноводстве, птицеводстве, где достигнут высокий уровень технологического развития. Будем больше уделять внимания молочному и мясному животноводству. Это наша основная боль, отрасли с огромной капиталлоемкостью, на которые нужно уделять постоянное внимание и доводить, в том числе, средства господдержки.

— Стоит ли ждать новые проекты?

— У нас уже есть пул крупных инвесторов. Одно из основных направлений, на которые сконцентрируем усилия — развитие транспортно-логистической сети. Она позволит более оперативно реагировать на рыночные изменения. В 2017 году мы не смогли вовремя реализовать рекордный урожай [зерна]. А, самое главное, не смогли обеспечить уровень цен, который был бы достоин и был необходим, чтобы дальше развивалась эта отрасль. Поэтому одна из основных задач — реализовать весь потенциал отрасли. Мы постоянно находимся в поиске новшеств. Но это такая вещь, с которой стоит себя вести осторожно. Все сельское хозяйство основано на вещах, которые не терпят революций. Все будет делаться четко, грамотно, но с хорошим и качественным расчетом на будущее.