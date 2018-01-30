Telegram-анонимы проверяют на прочность команду Решетникова

20:46 30 января 2018 0

Авторы telegram-каналов теперь пытаются «уколоть» окружение Максима Решетникова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Окружение губернатора Пермского края Максима Решетникова и его правительство меняют рынок популярных telegram-каналов. В ответ в последние дни мессенджер разрывается от критики и нападок в адрес чиновников. При этом атаковали властей и те каналы, которые еще недавно были дружественными по отношению к губернатору.

За прошлый год пермская политическая элита привыкла к спокойному поведению telegram-каналов в отношении команды Максима Решетникова. Фактически возникло противостояние «СоленыУши» и «Проводника». Первый (связанный с пиарщиком Константином Духониным) хвалил губернатора, а второй (приписывали его окружению спикера Заксобрания Валерия Сухих) критиковал, но очень осторожно и, скорее, пытался привлечь внимание главы региона к каким-то проблемам. Третьим популярным каналом был «Лбов» (его приписывали команде депутата Госдумы Дмитрия Скриванова), который был провластным, но не выдавал значительного объема эксклюзивной информации о чиновниках.

За последние пару месяцев картина полностью переменилась. Каналы существенно нарастили аудиторию и изменили отношение к губернатору. «Проводник» (1174 подписчика) стал явно оппозиционным, открыто ставит под сомнение успехи властей региона и критикует высокопоставленных чиновников. Есть версия, что этот канал приобрел либо кто-то из пермских промышленников, либо столичные недоброжелатели команды Решетникова. Теперь «Проводника» регулярно цитирует популярный на федеральном уровне «Незыгарь».

А в последние дни открытую атаку на чиновников начал ранее малозаметный канал «Мизантроп» (586 подписчиков). Его «жертвой» стала исполняющая обязанности руководителя администрации губернатора Яна Дорофеева. Ранее досталось и нескольким министрам.

Канал «Решетниковский спуск» (228 подписчика) не слишком популярен, но разом ударил по ближайшему окружению главы региона: вице-премьеру Елене Лопаевой, начальнику территориального департамента администрации губернатора Дмитрию Пучко и пресс-секретарю Дарье Левченко. В длинном сообщении автор рассуждает о недвижимости за границей, дорогих автомобилях и якобы не задекларированных доходах.

Антон Удальев вошел в число «любимчиков» telegram-каналов Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Но наибольший интерес у наблюдателей вызывает поведение «СоленыУши» (2605 подписчика) — по-прежнему самого популярного пермского канала. Ранее автор атаковал, в частности, министра образования Раису Кассину и вице-премьеров Антона Удальева и Романа Кокшарова. Эти чиновники не входят в «ближний круг», поэтому многие считали негативные публикации на провластном канале лишь «разборками» внутри правительства.

Однако на прошлой неделе «СоленыУши» сначала поставили под сомнение реализацию важного инвестпроекта компании «Еврохим», а затем выдали негатив про министра по делам Коми-округа Виктора Рычкова (ему приписали вероятную отставку), замруководителя администрации губернатора Ришата Ибрагимова («занимается сбором компромата на политическую и промышленную элиту»), его начальницу Яну Дорофееву (ей предъявили сразу ряд претензий), вице-премьера и министра строительства Михаила Сюткина (в управление госэкпертизы якобы «тянут» его человека).

«СоленыУши» замахнулись даже на полпреда Михаила Бабича Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Начались атаки на Удальева и Левченко (их упрекнули в чересчур активном взаимодействии) и главу Перми Дмитрия Самойлова (за якобы плохую уборку снега). А заодно авторы еще и «отправили» в Монголию полномочного представителя президента в Приволжье Михаила Бабича.

Источник агентства в медиатусовке Пермского края указывает, что с Telegram повторяется недавняя история взаимодействия традиционных СМИ и власти: «„СоленыУши“ поднялись за счет ранних „сливов“ из администрации против прежней команды и начали монетизировать слухи о своей близости к власти. Разместить пост в канале стоит 30 тысяч рублей. Конечно, администрация — у которой есть свои telegram-фермы — подала сигнал, что не имеет к этому бизнесу никакого отношения. Клиенты стали отказываться, „СоленыУши“ в ответ принялись отвечать единственным способом, каким умеют. Мочить».

Сегодня авторы telegram-каналов всеми средствами пытаются привлечь к себе внимание, но степень их влияния на умы элит явно преувеличена — полагает политтехнолог Дмитрий Логинов. «Складывается ощущение, что telegram-каналы перестали интересовать определенные элитные группы и стали работать исключительно на„слив“ неких скандальных разоблачений. Они практически не оказывают никакого влияния на сегодняшнюю ситуацию и несут исключительно познавательную функцию. Хотя порой именно telegram-каналы служат единственным источником информации для пермских СМИ», — говорит собеседник.

Однако уже невозможно не замечать публикаций в Telegram, они создают риски, на которые нужно реагировать — убежден политический консультант Сергей Иванов. «Все прекрасно понимают, что СМИ живут за счет госконтрактов, поэтому критики губернатора и его окружения там быть не может. А telegram-каналы, хоть они и анонимны, позволяют себе подобные публикации, и они довольно интересны для своей аудитории. Элиты, безусловно, сегодня считывают определенные сигналы через Telegram. И если некогда провластные каналы выступают с активной критикой окружения главы региона — создается впечатление, что в команде губернатора далеко не все ладно», — отметил эксперт.