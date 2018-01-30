{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Минфин США перепутал топ-менеджеров
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,29
Динамика за 2 недели
Евро 69,54
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
31 января 2018
30 января 2018
29 января 2018
Главные новости Пермского края
20:46  30 января 2018 0

Telegram-анонимы проверяют на прочность команду Решетникова

Даже те, что недавно дружили с властью. Потому что не дают зарабатывать по 500 $ за пост
Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.RU»
Российский инвестиционный форум 2017. День первый. Сочи, решетников максим
Авторы telegram-каналов теперь пытаются «уколоть» окружение Максима РешетниковаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Окружение губернатора Пермского края Максима Решетникова и его правительство меняют рынок популярных telegram-каналов. В ответ в последние дни мессенджер разрывается от критики и нападок в адрес чиновников. При этом атаковали властей и те каналы, которые еще недавно были дружественными по отношению к губернатору.

За прошлый год пермская политическая элита привыкла к спокойному поведению telegram-каналов в отношении команды Максима Решетникова. Фактически возникло противостояние «СоленыУши» и «Проводника». Первый (связанный с пиарщиком Константином Духониным) хвалил губернатора, а второй (приписывали его окружению спикера Заксобрания Валерия Сухих) критиковал, но очень осторожно и, скорее, пытался привлечь внимание главы региона к каким-то проблемам. Третьим популярным каналом был «Лбов» (его приписывали команде депутата Госдумы Дмитрия Скриванова), который был провластным, но не выдавал значительного объема эксклюзивной информации о чиновниках.

Статья по теме
Решетникова «отправляют» обратно Москву

За последние пару месяцев картина полностью переменилась. Каналы существенно нарастили аудиторию и изменили отношение к губернатору. «Проводник» (1174 подписчика) стал явно оппозиционным, открыто ставит под сомнение успехи властей региона и критикует высокопоставленных чиновников. Есть версия, что этот канал приобрел либо кто-то из пермских промышленников, либо столичные недоброжелатели команды Решетникова. Теперь «Проводника» регулярно цитирует популярный на федеральном уровне «Незыгарь».

А в последние дни открытую атаку на чиновников начал ранее малозаметный канал «Мизантроп» (586 подписчиков). Его «жертвой» стала исполняющая обязанности руководителя администрации губернатора Яна Дорофеева. Ранее досталось и нескольким министрам.

Канал «Решетниковский спуск» (228 подписчика) не слишком популярен, но разом ударил по ближайшему окружению главы региона: вице-премьеру Елене Лопаевой, начальнику территориального департамента администрации губернатора Дмитрию Пучко и пресс-секретарю Дарье Левченко. В длинном сообщении автор рассуждает о недвижимости за границей, дорогих автомобилях и якобы не задекларированных доходах.

Пресс-конференция Антона Удальева, зампреда правительства пермского края, начальника Региональной службы по тарифам. Пермь, удальев антон
Антон Удальев вошел в число «любимчиков» telegram-каналов
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Но наибольший интерес у наблюдателей вызывает поведение «СоленыУши» (2605 подписчика) — по-прежнему самого популярного пермского канала. Ранее автор атаковал, в частности, министра образования Раису Кассину и вице-премьеров Антона Удальева и Романа Кокшарова. Эти чиновники не входят в «ближний круг», поэтому многие считали негативные публикации на провластном канале лишь «разборками» внутри правительства.

Однако на прошлой неделе «СоленыУши» сначала поставили под сомнение реализацию важного инвестпроекта компании «Еврохим», а затем выдали негатив про министра по делам Коми-округа Виктора Рычкова (ему приписали вероятную отставку), замруководителя администрации губернатора Ришата Ибрагимова («занимается сбором компромата на политическую и промышленную элиту»), его начальницу Яну Дорофееву (ей предъявили сразу ряд претензий), вице-премьера и министра строительства Михаила Сюткина (в управление госэкпертизы якобы «тянут» его человека).

Михаил Бабич на Щучанском заводе химразоруженияКурганская область, путмин сергей, бабич михаил
«СоленыУши» замахнулись даже на полпреда Михаила Бабича
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Начались атаки на Удальева и Левченко (их упрекнули в чересчур активном взаимодействии) и главу Перми Дмитрия Самойлова (за якобы плохую уборку снега). А заодно авторы еще и «отправили» в Монголию полномочного представителя президента в Приволжье Михаила Бабича.

Источник агентства в медиатусовке Пермского края указывает, что с Telegram повторяется недавняя история взаимодействия традиционных СМИ и власти: «„СоленыУши“ поднялись за счет ранних „сливов“ из администрации против прежней команды и начали монетизировать слухи о своей близости к власти. Разместить пост в канале стоит 30 тысяч рублей. Конечно, администрация — у которой есть свои telegram-фермы — подала сигнал, что не имеет к этому бизнесу никакого отношения. Клиенты стали отказываться, „СоленыУши“ в ответ принялись отвечать единственным способом, каким умеют. Мочить».

Статья по теме
Пермское правительство проверяют в Telegram

Сегодня авторы telegram-каналов всеми средствами пытаются привлечь к себе внимание, но степень их влияния на умы элит явно преувеличена — полагает политтехнолог Дмитрий Логинов. «Складывается ощущение, что telegram-каналы перестали интересовать определенные элитные группы и стали работать исключительно на„слив“ неких скандальных разоблачений. Они практически не оказывают никакого влияния на сегодняшнюю ситуацию и несут исключительно познавательную функцию. Хотя порой именно telegram-каналы служат единственным источником информации для пермских СМИ», — говорит собеседник.

Однако уже невозможно не замечать публикаций в Telegram, они создают риски, на которые нужно реагировать — убежден политический консультант Сергей Иванов. «Все прекрасно понимают, что СМИ живут за счет госконтрактов, поэтому критики губернатора и его окружения там быть не может. А telegram-каналы, хоть они и анонимны, позволяют себе подобные публикации, и они довольно интересны для своей аудитории. Элиты, безусловно, сегодня считывают определенные сигналы через Telegram. И если некогда провластные каналы выступают с активной критикой окружения главы региона — создается впечатление, что в команде губернатора далеко не все ладно», — отметил эксперт.

Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров